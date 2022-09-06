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今日开通！益阳南、宁乡西两座新高铁站亮相

2022年09月06日09:15 | 来源：人民网
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人民网北京9月6日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，今日6时55分，渝厦高铁湖南益阳至长沙段正式开通首趟列车，益阳至长沙的铁路通行时间由原来的70分钟压缩至最快31分钟。至此，湖南省14个市州实现高铁全覆盖、全贯通。

渝厦高铁益长段位于湖南省西北部，线路全长63公里，经长沙西站接入长株潭城际铁路，按上限标准时速350公里设计，常态化按时速310公里达标运营，共设益阳南、宁乡西和长沙西3座车站，其中长沙西为改建车站，暂不办理客运业务。

据中国铁路广州局相关负责人介绍，在建的渝厦高铁常德至益阳段开通运营后，渝厦高铁常德至益阳至长沙段将实现全线贯通，和已经开通的黔张常高铁、张吉怀高铁实现互联互通，湖南省高铁运营网络将实现大闭环，届时湖南全省将形成“4小时经济生活圈”，推动湖南东西部经济均衡发展、协调发展。

(责编：王连香、吕骞)
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