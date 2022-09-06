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工信部：十年来，我国装备制造业取得历史性成就

2022年09月06日15:47 | 来源：人民网
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人民网北京9月6日电 （记者赵竹青）据工信微报公众号消息，工业和信息化部今日举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会第五场，主题是“大力发展高端装备制造业”。工业和信息化部装备工业一司司长王卫明介绍，十年来，装备制造业取得了历史性成就、发生了历史性变革。

一是产业规模持续扩张。2012-2021年，装备工业增加值年均增长8.2%，始终保持中高速；特别是今年以来克服疫情影响率先回升，拉动制造业较快恢复。至2021年底，装备工业规模以上企业达10.51万家，比2012年增长近45.30%；资产总额、营业收入、利润总额分别达到28.83、26.47和1.57万亿元，比2012年增长92.97%、47.76%、28.84%。

二是产业结构持续优化。2021年，装备工业中战略性新兴产业相关行业实现营业收入20万亿元，同比增长18.58%。造船三大指标保持领先，国际市场份额连续12年居世界第一。汽车保有量从2012年的1.2亿辆增长到3.1亿辆，新能源汽车产销量连续7年稳居世界第一。

三是“大国重器”亮点纷呈。Ｃ919试飞、“蛟龙”潜海、双龙探极。百万千瓦水轮发电机组白鹤滩水电站顺利投产；“华龙一号”三代核电机组全面建成投运并实现“走出去”；国产首制大型邮轮实现主发电机动车。

“整体看，装备制造业处在向中高端迈进的关键时期，对经济社会的支撑作用更加突出。”王卫明说。

(责编：赵竹青、吕骞)
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