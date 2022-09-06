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英特尔2022服贸会展区有什么？

2022年09月06日11:16 | 来源：新华网
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原标题：一探究竟，英特尔2022服贸会展区有什么？

　　8月31日至9月5日，2022年中国国际服务贸易交易会在京举办。与去年一致的是，2022服贸会沿用“一会两馆”办会空间，将场馆设立在北京国家会议中心以及首钢园区。借助服贸会契机，ICT行业头部企业正在这里汇集。英特尔作为半导体行业和计算创新领域的全球厂商，今年首次亮相服贸会综合展区。今年英特尔展区的主题是“英特尔助力中国数字化变革”，围绕数字赋能经济社会生活，英特尔集中呈现了英特尔创新科技在2022北京冬奥会、绿色可持续发展、智能制造、数字化人才培养等领域的创新应用与实践。位于国家会议中心的英特尔展区有着哪些精彩？快来一探究竟吧。

(责编：曹淼、李源)
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