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30亿元人民币国债在澳门成功发行

2022年09月08日00:30 | 来源：新华网
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新华社澳门9月7日电（刘刚 郝雨晴）中央人民政府2022年人民币国债在澳门发行仪式，7日在澳门中国与葡语国家商贸合作服务平台综合体举行。这是国家财政部继2019年后第二次在澳门发行国债，规模为30亿元人民币，面向专业投资者发行。

澳门特区政府经济财政司司长李伟农在致辞时衷心感谢中央政府一直以来对澳门现代金融业，特别是对发展债券市场的大力支持。

他表示，本次国债发行是澳门中央证券托管系统上线后，首次为主权债券提供发行登记结算托管服务。国债于本地上市，便利国际投资者参与认购。这标志着澳门债券市场基础建设标准和能力跨上了新的台阶，对推动澳门债券市场发展、巩固中葡金融服务平台的功能深具意义。

国家财政部金融司司长王克冰致辞时表示，此次人民币国债在澳门发行，是落实中央部署，持续促进澳门经济适度多元发展、支持澳门现代金融建设的重要体现。人民币国债的成功发行，不仅能够提高澳门债券市场的深度、广度，更能起到提振市场信心的作用。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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