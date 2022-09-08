本报记者 陆娅楠

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营业收入高速增长，盈利水平总体改善，行业结构持续优化，研发强度创下历史新高……党的十八大以来，中国企业500强发展取得新突破，已经成为世界大企业群体中的重要力量。面对错综复杂的国际国内环境，还需加快推进世界一流企业建设，努力实现我国企业由大到强的根本性转变。

营业收入总额首次突破百万亿元大关，万亿元级企业首次突破10家，研发经费投入占2021年全社会研发投入的51.95%……

9月6日，中国企业联合会、中国企业家协会发布2022中国企业500强榜单及其分析报告，亮点颇多。中国企业500强资产总额从2012年的150.98万亿元增长到2021年的372.53万亿元，增长了约1.47倍；入围世界500强的内地企业数量实现历史性突破，从86家增加到133家，中国连续3年成为入围企业最多的国家。

“党的十八大以来，中国企业500强发展取得新突破。”中国企业联合会党委书记、常务副会长兼理事长朱宏任介绍，“总体上看，我国大企业已经成为世界大企业群体中的重要力量。”

千亿元俱乐部加快扩容，入围门槛增幅创纪录

2022中国企业500强的入围门槛为446.25亿元，较上年提高53.89亿元，增长13.74%。

“今年的榜单，不仅实现了入围门槛连续20年提高，而且创下榜单有史以来入围门槛绝对值提高最多、增幅最大的纪录。”朱宏任说。

中国大企业“体格”更大。

营业收入实现高速增长，营收总额突破百万亿元。2022中国企业500强营业收入总额达到102.48万亿元，比上年500强增加了12.65万亿元，增长14.08%，实现近10年来的最大涨幅。

千亿元俱乐部加快扩容，万亿元级企业突破10家。2022中国企业500强中，营业收入超过1000亿元的企业数量增至244家，占比接近50%，净增22家；有12家企业营业收入超过了1万亿元，除原有8家万亿元级企业外，中国中化、中国中铁、中国铁建、中国人寿4家企业成为万亿元级企业新成员。

朱宏任表示，党的十八大以来，中国企业500强营业收入从2012年的50.02万亿元增长到2021年的102.48万亿元，增长了约1.05倍，整体收入规模实现翻番。

中国大企业“体质”更强。

盈利水平总体改善。2022中国企业500强共实现归属母公司的净利润4.46万亿元，比上年500强增长9.63%；资产利润率为1.20%，比上年500强提高了0.02个百分点。回顾10年，中国企业500强实现归属母公司股东净利润从2.17万亿元增长到4.46万亿元，翻了一番多，与营业收入增长基本保持同步，稍好于世界500强总体水平。

行业结构持续优化。2022中国企业500强中，有7家风能、太阳能设备制造企业，7家互联网服务企业，3家动力和储能电池企业，新兴产业企业快速发展壮大。回顾10年，化工、冶金、建筑等传统产业入围企业数量持续减少，上榜企业加快转型升级，不断做强做优；现代先进制造业、金融服务业、互联网与信息技术服务业、物流及供应链业入围企业数量不断增加。

研发强度迎来五连升，并创下历史新高

中国大企业是重大创新产品的主要贡献者。高铁、深海机器人、量子计算、5G等诸多重大创新成果中，都有中国企业500强的身影。

“500强企业是推动中国经济社会发展的重要力量，在经济产出、创新突破、税收增长、产业安全等方面做出了很大贡献，特别是在创新发展中发挥了引领示范作用。”朱宏任说。

企业研发投入持续增长。2022中国企业500强共投入研发费用1.45万亿元，与上年500强相比，增长了10.78%；研发强度提升至1.81%，迎来五连升，并创下历史新高；占2021年全社会研发投入的51.95%，创新地位凸显。

有效专利数量持续增加。2022中国企业500强共持有各类有效专利166.80万件，比上年500强增加21.94万件；其中有效发明专利67.29万件，在全国各类企业持有有效发明专利数的占比约为35.3%。

参与标准制定积极活跃。2022中国企业500强累计共参与标准制定74939项，比上年500强增加了5989项，其中参与国内标准制定69600项。

创新是企业成长的驱动力，持续创新使中国大企业的国际地位不断提升。营业收入方面，中国内地企业有16家排名全球行业首位。位居全球行业前三的中国内地企业为42家，位居全球行业前五的中国内地企业为58家。

“在转型中创新发展，在创新中发展转型，在做强做优做大的道路上取得令人瞩目的成效，大大增强了企业做强做优做大的信心和底气。”中国企业联合会研究部主任郝玉峰说。

努力实现我国企业由大到强的根本性转变

仔细观察今年的榜单，部分行业依然承受较大发展压力。2022中国企业500强中，亏损企业为33家，亏损面为6.6%，较上年500强扩大1.0个百分点，33家企业合计亏损额为1591.73亿元，亏损金额较上年500强增加183.95%。

“世界百年未有之大变局加速演进，我们需要解决的矛盾和问题比以往更加错综复杂，扎实推进世界一流企业建设，建设强大企业群体，需要我们付出更为艰巨的努力。”朱宏任说。

在郝玉峰看来，中国大企业实现高质量发展所面对的风险挑战更趋复杂。

从短期看，国内疫情仍多点散发，经济下行压力加大，企业困难增多。

从长期看，百年变局叠加世纪疫情，新一轮科技革命和产业变革加速推进，围绕重点产业和先进前沿技术的国际竞争更趋激烈。

从自身看，以世界一流、具有国际竞争力的综合性标准来衡量，我国真正能够引领全球科技和产业发展的一流企业还不够多，科技水平低、盈利能力弱、创新能力不强、产业层次不高、品牌影响力不足等问题仍较为突出。

朱宏任表示，今年2月28日，中央全面深化改革委员会第二十四次会议审议通过的《关于加快建设世界一流企业的指导意见》，为我国加快推进世界一流企业建设，指明了努力方向，提供了基本遵循。“只要我们踔厉奋发，勇做善为，就一定能在高质量发展的道路上不断取得新成效，努力实现我国企业由大到强的根本性转变，不断谱写加快建设世界一流企业的新篇章。”

《 人民日报 》（ 2022年09月08日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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