本报北京9月7日电 （记者王政）记者从工信部日前举行的“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会上获悉：党的十八大以来，我国机器人产业规模快速增长，2021年机器人全行业营业收入超过1300亿元，工业机器人产量达36.6万台，比2015年增长了10倍，稳居全球第一大工业机器人市场。

技术水平大幅提升。精密减速器、智能控制器、实时操作系统等核心部件研发取得重大进展，太空机器人、深海机器人、手术机器人等高复杂度产品实现重要突破，行业内101家专精特新“小巨人”企业加快发展壮大。

应用深度和广度加速拓展。工业机器人应用覆盖国民经济60个行业大类、168个行业中类。据有关机构统计，2021年我国制造业机器人密度达到每万人超过300台，比2012年增长约13倍，服务机器人、特种机器人在教育、医疗、物流等领域大显身手，不断孕育出新产业新模式新业态。

《 人民日报 》（ 2022年09月08日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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