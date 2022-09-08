本报记者 徐佩玉

无人驾驶测试车辆在北京市亦庄一处测试路段行驶。

新华社记者 彭子洋摄

在刚刚落幕的2022年中国国际服务贸易交易会上，混合固态128线车规级激光雷达吸引不少目光。拥有了这款激光雷达，车辆能在高速条件下有充足的反应时间和刹车距离。不仅有“智慧的车”，还有“聪明的路”“协同的云”——服贸会充分展现了中国智能网联汽车领域的新趋势、新突破。

近年来，中国智能网联汽车产业呈现良好发展势头。工业和信息化部最新数据显示，今年上半年，L2级辅助驾驶乘用车新车市场渗透率达到30%，全国已开放智能网联汽车测试道路里程超过5000公里，高等级智能网联汽车在特定场景和限定场景率先应用，开展了规模化载人载物的测试示范。

工信部装备工业一司副司长郭守刚在中国汽车产业发展国际论坛上表示，中国将适时开展智能网联汽车准入试点等工作。此前，中国已确定两批智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点城市。去年5月，北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市被确定为第一批“双智”试点城市。去年底，重庆、深圳、厦门、南京、济南、成都、合肥、沧州、芜湖、淄博等10个城市成为第二批试点城市。

试点进展如何？北京市经开区已经建成329个智能网联标准路口，双向750公里城市道路和10公里高速公路，实现车路云一体化功能覆盖。济南建成了国内测试里程最长、测试场景最丰富、测试环境最真实的智能网联汽车道路测试基地。沧州市已累计开放智能网联汽车测试道路636.9公里，实现215个运营站点的开放，安全载客试运营超过3万人次。“双智”试点正在稳步推进。

目前，中国已出台《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范》《汽车数据安全管理若干规定（试行）》等多个政策文件，支持智能网联汽车领域创新发展、安全发展。

工信部装备工业一司司长王卫明表示，中国智能网联汽车产业呈现强劲的发展势头，产业发展整体处于国际前列，但相关产业在标准法规完善、政策环境营造、关键技术供给、商业模式探索等方面还面临着挑战。

下一步，工信部将采取更加有力的措施，推进智能网联汽车高质量发展。包括加快完善政策法规，开展标准体系完善和亟须标准的制定，推进智能网联汽车准入管理试点。支持关键技术创新，持续优化基于车路云一体化的技术体系架构，推动计算平台、操作系统、数据和网络安全等前沿共性关键技术突破，加快关键零部件研发应用。同时将推进产业生态建设，鼓励整车、零部件、软件、电子和互联网等上下游企业协同合作。

新能源汽车有望成为重点发力领域。在2022世界新能源汽车大会上，交通运输部有关负责人表示，将进一步支持新能源智能网联汽车发展和应用。“目前，新能源汽车在智能化领域已逐渐形成了相较于燃油汽车的竞争优势。今年上半年，L2级驾驶辅助系统在新能源汽车中的渗透率达到40%，较传统燃油汽车高出了近15个百分点。”中国汽车工程学会常务副理事长张进华说，当智能化赋能电动化，用户体验明显提高，智能新能源汽车魅力进一步提升。

(责编：胡永秋、陈键)

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