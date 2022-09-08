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首飞四十年 细数长二丙的五个“第一”

董佳莹  张津玮
2022年09月08日06:12 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　4月29日，在酒泉卫星发射中心，长征二号丙运载火箭成功将四维01/02两颗卫星发射升空。
　　汪江波摄（新华社发）

　　1982年9月9日，在酒泉发射场，长征二号丙火箭（简称“长二丙火箭”）成功发射中国第4颗返回式卫星，完满完成首次发射任务。自此，长二丙火箭一路稳扎稳打，创下了一个又一个佳绩，赢得了“金牌火箭”的称号。

　　正值长二丙火箭首飞40周年纪念日，让我们一起细数这枚“金牌火箭”身上的那些“第一”。

　　服役年限第一名

　　1975年11月26日，由中国运载火箭技术研究院抓总研制的长征二号火箭将中国第一颗返回式卫星准确地送入预定轨道，拉开中国常规液体推进剂火箭的帷幕。

　　为实现更重卫星的发射，型号队伍组织开展了长征二号火箭的改进设计。改型火箭近地轨道运载能力由1800公斤提高到2500公斤，可靠性同步大幅提升，因此另设“番号”——长征二号丙火箭。长二丙火箭首飞成功之后，便全面替代长征二号火箭执行发射任务，实现无缝升级。

　　自1982年成功首飞以来，长二丙火箭已成为中国目前服役时间最长的运载火箭。期间通过构型火箭、系统改进，持续推进可靠性提升和运载能力增长。

　　用途范围第一名

　　中国以长二丙火箭为基础，此后研制出了带固体上面级的长征二号丙/FP、长征二号丙/SMA、长征二号丙/SM火箭和带液体上面级的长征二号丙/YZ-1S火箭。长二丙及其改进型火箭发射的卫星有返回式卫星、组网的移动通信卫星、空间探测卫星、科学实验卫星、海洋卫星、环境卫星、育种卫星、减灾卫星、遥感卫星等，发射方式有单星发射、串并联双星、并联三星发射、侧挂多星发射；发射轨道有近地轨道、太阳同步轨道、大椭圆轨道和亚轨道等。长二丙及其改进型火箭是中国目前运用最灵活、用途最广泛的运载火箭。

　　第一型“金牌火箭”

　　截至目前，长二丙火箭已完成64次宇航发射，火箭发射可靠性非常高。1982年首飞之后，此后的17次发射均为圆满成功，因此被授予“优质长征二号丙运载火箭金牌”，是中国第一型“金牌火箭”。

　　第一型涉足国际发射服务的火箭

　　1985年，中国首次参加巴黎国际航空展览会，同法国公司签订了一份合同，使用长征火箭发射返回式卫星的同时，搭载法国公司的微重力试验装置。这被看作是中国航天首次进入国际商业发射市场的标志。

　　1987年11月，中国又同一家瑞典公司签订合同，明确使用长二丙火箭搭载发射瑞典公司的“FREJA 号”科学试验卫星，这是中国首次签订卫星搭载发射服务合同。可以说，长二丙火箭是中国第一型涉足国际发射服务的火箭。

　　第一型在3个发射场成功执行任务的火箭

　　早在2003年，长二丙火箭就已经见识过戈壁胡杨、踏上过黄土高原、走进过横断山脉，在酒泉、太原、西昌发射场执行的发射任务均完满完成，是中国第一型在内陆3个发射场都成功执行过任务的火箭。

　　不同发射场的塔架设备及与运载的接口关系、气候环境各不相同，要求火箭的适应性极高。高可靠性、高适应性已成为长二丙火箭的代名词。

(责编：胡永秋、陈键)
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