本报记者 崔 佳 常碧罗

重庆等地警方打掉一个特大诈骗团伙，该团伙抓住老年人等群体想轻松减肥的心理需求，从推销一款“膳体纤”产品开始，引诱老年人掉入陷阱，促使众多老年人持续投入大额资金。

为切实维护老年人合法权益，各地各部门协同发力，加强宣传教育和打击力度，规范网络平台管理，引导老年人从正规平台购买产品，提升防骗意识和能力。

——编 者

799元、4180元、4.5万元……一个多月时间里，家住重庆市涪陵区的65岁老人胡英（化名）瞒着家人，为自己的减肥计划花了近10万元。最后，实在忍受不住煎熬的她，将事情告知了家人，并在家人的陪伴下走进派出所报警。

连胡英自己都没想到，她的这次报警，竟让警方挖出了一个特大诈骗团伙。今年6月10日，涪陵区公安局在上级公安机关的指导下，组织300余名警力赴湖南、湖北开展缉捕工作，成功打掉一个专门针对老年人等群体兜售“减肥保健品”的特大诈骗团伙，捣毁涉案窝点5个，抓获犯罪嫌疑人339名，涉案金额达2.9亿余元，受害人逾万人。

警方调查发现，被骗的上万人中，老年人占比超过80%，但一年多来，被骗者中只有胡英一人选择了报警，究竟为何？近日，记者进行了深入调查。

“不节食，不运动，每天一次减3斤”，“高级营养师”为老年人制定“套餐”

身高一米七的胡英，体重常年保持在200斤左右。随着双膝关节骨质增生加重，行走变得越来越吃力。听到丈夫和儿子说要给她买拐杖时，胡英二话不说就拒绝了。可走路都困难，靠运动来减肥，显然不现实。

“不节食，不运动，每天一次减3斤。”今年4月初的一个晚上，正在玩手机的胡英被一则广告吸引。她随即通过扫描广告上的二维码，添加了一个名为“A膳体纤官方客服小兰”的微信。

第二天，在小兰长达5个小时的耐心推荐下，胡英购买了印有某知名品牌名称、总价值799元的“膳体纤”特殊膳食复合营养餐。“收到货后千万别自行服用，我会推荐一个顾问来教你，以保证疗效。”“贴心”的小兰反复叮嘱。

随即，“顾问”小苏加上了胡英的微信。“不能吃主食，最多只能吃点蔬菜水果”，小苏称这是为了让营养餐的效果更好。可为期10天的营养餐胡英仅吃了1天，小苏就表达了自己的难处：胡女士属于特殊体质，他只是一般的“营养顾问”，恐怕难以胜任，但他可以推荐“高级营养师”来接手。

接下来，“高级营养师”黄先生和冉女士轮番上场。他们采取心理战术，通过讲述“具体事例”，告知胡英体内的脂肪已被打散，如果不继续增加新产品促进代谢，油脂就会通过血管返回到身体的各个器官和关节，届时不仅无法走路，还可能面临截肢的风险。

恐慌之下，胡英迷迷糊糊地先后花费4180元、4.5万元、4.5万元购买了3次“减肥套餐”。到5月初，胡英的体重较一个月前轻了13斤，可此时她已有1个月没吃过主食了，身体状态很是不好，心存疑虑的她表示不想再继续服用营养餐。冉女士一听，便要求胡英写一份书面说明，声明发生任何不良后果自行负责。此时，胡英终于意识到自己被骗了。

“钱追不追得回来先不说，别让更多人被骗就行了。”5月14日，在儿子的陪同下，她走进派出所报警。

一个公司化运作、涉案人数众多的诈骗团伙浮出水面，有的受害者被骗200余万元

接到报警后，涪陵警方经侦查发现，该案背后涉及一个公司化运作、涉案人数众多的诈骗团伙。涪陵警方成立专案组全力侦办此案。

专案组发现仅今年初至案发，该款减肥产品发往全国各地的快递信息就达2.1万余条。根据前期掌握的线索，警方很快又找到了一名涪陵籍受害者张栋（化名）。张栋和胡英一样被网上的减肥广告吸引，逐渐掉入了陷阱。

张栋花费990元购买了4盒“膳体纤”特殊膳食复合营养餐。吃了几天，发现真的有点效果，于是在“高级营养师”的引导下，又陆续购买了3次，一共花费2.2万余元。第四次购买时，张栋还收到了对方送来的一款智能体重秤。按照“高级营养师”的要求，张栋将测量后的数据拍照传过去“评估”。结果“高级营养师”告知张栋有“三高”，让他继续购买新套餐“调理”身体。张栋感觉自己可能受骗，便停止服用营养餐。

警方调查发现，受害者被骗少则几千元，多则高达200余万元。从2021年11月至今年6月，居住在北京通州的李芯（化名）先后花费510元、5500元、9.6万元、18.4万元、17万元、50万元、70万元、66万元，购买了8次减肥套餐，共计2316010元。

“你就没有怀疑过对方是骗子？”办案民警询问。李芯说：“他们利用各种案例证明，如果不继续服用，会迅速反弹变得很胖，而且还会得心脏病、糖尿病，甚至是癌症。这让我很害怕，所以不得不继续购买产品。”

越来越多的受害者陈述被骗细节，警方经过缜密侦查后，所有的线索都指向了先后注册成立的湖南膳体纤电子商务有限公司和湖北膳康丽健康科技有限公司。这2家公司一处位于当地繁华地段高档写字楼，一处位于科技产业园，平时门窗紧闭，招聘的新员工都是老员工的亲友，从不允许非公司人员进入，很是神秘。

诈骗团伙吹嘘产品功效、虚构成功案例，诱导顾客不断购买新的高价产品

在充分掌握了该案犯罪事实、证据以及相关情况后，6月10日，专案组调集警力300余人，在多地公安机关的支持配合下，同步开展收网行动，一举抓获以何某、桂某等人为首的诈骗团伙骨干及成员339名，缴获作案手机和电脑1150余部以及大量诈骗话术“剧本”。

到案后，何某、桂某等犯罪嫌疑人相继供述作案事实。该诈骗团伙主要分布于武汉、鄂州两个窝点，每个窝点下各部门之间分工明确、相互配合。“他们十分注重广告营销，一年多来，广告投入累计数千万元。”涪陵区公安局刑警支队副支队长查禹介绍，该诈骗团伙通过大量广告吸引潜在人群主动咨询，“客服”随之跟进推销售价为几百元的营养餐。为了诱导消费者，在该环节，仅有一款印着某知名品牌名称的“膳体纤”产品，价格属于正常区间。

一旦顾客进行了首次消费，“客服”就会以“指导服用”为名，将其引至“营养顾问”“高级营养师”“体质规划师”处。他们通过吹嘘产品奇特功效、虚构成功案例等方式骗取顾客信任，诱导顾客不断购买新的高价产品。往往上一疗程还未完成，“高级营养师”就会以私人定制的名义马上推荐下一系列产品，并谎称不按计划服用产品将会导致身体损伤，造成顾客心理恐慌。

“经统计，该诈骗团伙共准备了上百种产品。”查禹说，给顾客邮寄的“私人定制”减肥套餐均为随意搭配，且产品全都由普通的低价食品、营养粉、固体饮料组合而成，不具备减肥功效。经过诈骗分子层层包装，这些成本极低的普通食品和饮品，被吹嘘成可以取得神奇疗效的减肥产品，让诈骗团伙的非法获利能达到成本的10倍甚至30倍以上。

“一年多来，只有一人报警，大多受害者直至案发后仍不觉得自己被骗。”查禹介绍，该诈骗团伙制定了严格的“风控制度”，并有专门的公关团队，对受害者进行专门分类，明确了哪些地址和人群禁止发货，从源头规避风险。在诈骗过程中，如遇到受害者要报警，一般会主动退款，以免事态扩大化。步步设陷、极具迷惑性的套路，让很多老年人从始至终都没有意识到受骗。有的老年人意识到被骗，但担心子女责怪，往往也不会选择报警。

各部门要协同发力、综合治理，引导老年群体选择正规平台购买产品

“从接到报警到收网，历时20多天，主要嫌疑人纷纷落网，证据链也很完整。”涪陵区公安局副局长徐斌认为，加大打击养老诈骗力度的同时，社会各界更应该加强协作，强化事前预防，坚决斩断伸向老年人“钱袋子”的黑手。

从本案来看，诈骗分子在广撒网的基础上，选择了用知名品牌产品作伪装。很多受害者冲着品牌名气而来，却一步步掉入陷阱。后期用于诈骗的百余种产品，也大多为小作坊贴牌生产。徐斌表示，相关职能部门应加强监管力度，规范整治贴牌生产的各类产品，让假名牌无法成为诈骗分子的作案工具。同时，加大宣传力度，让老年群体科学认识保健食品，选择正规平台购买。

“从现实情况来看，独居老人更容易遭遇养老诈骗。”重庆市政协委员、重庆智渝律师事务所主任邓智勇认为，社会各界应加大对老年人特别是独居老人的关心、关怀。在老年人自身购买法律服务能力有限的情况下，社区、养老机构等应尝试引入部分公益律师服务，力争织密老年人防骗保护网。

同时，社会各界应加强对防范养老诈骗的宣传力度，通过微信群、广播、手册、横幅等形式广泛宣传普及防骗知识，进一步提升中老年人防骗意识。结合多发的诈骗类型、经典案例，有针对性地向群众宣传、讲解诈骗的危害及防范知识。

西南政法大学法学院院长梅传强认为，预防养老诈骗，一是要进一步加强法治宣传教育，增强老年人防骗的意识和能力；二是要进一步加强网络服务平台管理，及时清理和惩治专门针对老年人的所谓保健品、养老保险、康养项目投资等虚假广告和电信网络诈骗信息；三是要进一步加大打击力度，对犯罪分子形成震慑。

（刘政宁参与采写）

《 人民日报 》（ 2022年09月08日 12 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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