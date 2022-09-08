本报记者 韩俊杰

9月5日上午，2022年国家网络安全宣传周开幕式暨网络安全技术高峰论坛在合肥滨湖会展中心举行。本届宣传周以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题，由中央宣传部、中央网信办、教育部、工业和信息化部等10部门联合举办。

开幕式上，合肥高新技术产业开发区、北京市海淀区、西安市雁塔区、长沙高新技术产业开发区、济南高新技术产业开发区入选首批国家网络安全教育技术产业融合发展试验区。据介绍，试验区将探索网络安全教育技术产业融合发展的新机制新模式。

在开幕式暨网络安全技术高峰论坛上，深信服科技股份有限公司董事长何朝曦说，在数字化时代，传统网络安全技术已无法为各行各业的数字化发展提供有效保护，他建议，网络安全产业从云化转型、平台化升级等方向加大创新力度。

在主论坛外，本届宣传周还设置了网络安全博览会、网络安全赛事及8场分论坛活动，与会嘉宾围绕青少年网络保护、网络安全标准与产业装备发展、人工智能与个人信息保护、IPv6（互联网协议第六版）及下一代互联网安全等议题进行了探讨。

作为新一代网络协议，IPv6具有难以扫描地址、可溯源性强等优势。在“IPv6及下一代互联网安全”分论坛上，通过量子加密技术进行视频连线的中国工程院院士吴建平，就IPv6及下一代互联网安全面临的机遇和挑战发言，为与会嘉宾介绍相关知识，受到普遍认同。

中央网信办相关负责人说，IPv6是下一代互联网的起点和平台，要坚持安全为要，确保有序发展；突出创新引领，增强内生动力；拓展融合应用，培育产业生态。

在量子安全分论坛上，围绕进一步融合经典信息安全与量子安全的议题，政府人士、院士专家、行业代表等展开讨论。论坛期间，不久前发布的“合肥量子城域网”备受关注。“该网络包括8个核心节点和159个接入节点，量子密钥分发网络光纤全长1147公里，可为市、县两级党政机关提供量子安全接入服务和数据传输加密服务，全面提升电子政务安全防护水平。”中国科大研究员、国盾量子董事长彭承志介绍。

本届宣传周设置的网络安全博览会有60多家企业参展。杭州安恒信息技术股份有限公司在互动区开设了汽车网络安全互动体验区，以智能网联汽车、行车记录仪组成的应用场景，通过演示破解行车记录仪窃取、车内声音窃听、钓鱼二维码等，揭秘车联网的安全风险。“我们将依托合肥信息安全人才、技术、产业优势，建立国家级智能网联汽车信息安全示范基地。”安恒信息总经理吴卓群说。

网络空间的竞争，归根到底是人才竞争。安徽省通信产业服务有限公司展台工作人员介绍，该公司在安徽邮电职业技术学院设立了网安实训基地，配套建设了培训、认证、赛事三大体系，培养了大量网络安全专业人才。

据了解，本届宣传周期间，各地通过线上、线下方式，开展网络安全教育云课堂、网络安全赛事、网络安全进基层等活动和校园日、电信日、个人信息保护日等六大系列主题日活动。

《 人民日报 》（ 2022年09月08日 12 版）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经