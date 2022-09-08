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一批重大污染环境案件被侦破

公安机关依法严厉打击污染环境犯罪

2022年09月08日08:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月7日电  （记者张天培）内蒙古自治区鄂尔多斯市公安机关组织侦破某环保科技有限公司污染环境案、湖南省醴陵市公安机关组织侦破一起非法倾倒医疗废物污染环境案、江西省丰城市公安机关组织侦破一起非法处置医疗废物污染环境案……9月7日，公安部公布8起公安机关依法严厉打击污染环境犯罪典型案例。

　　全国公安机关“百日行动”开展以来，公安部食药侦局部署各地公安机关坚持重拳打击、快速查办、专案督办，会同最高检联合挂牌督办案件7起，依法侦破一批群众反映强烈、社会影响恶劣、公众关注度高的重大污染环境案件，有力维护生态环境安全和人民群众合法权益。

　　据介绍，公安机关聚焦人民群众健康安全，依法严厉打击非法转移、排放、倾倒危险废物犯罪，坚决斩断非法转移、倾倒、处置危险废物利益链条；聚焦疫情防控工作大局，突出废品回收、塑料制品加工等重点行业，重拳打击涉医疗废物犯罪，筑牢医疗废物处置安全防线；聚焦国家粮食安全，严厉打击向农村地区非法转移、排放、倾倒、处置危险废物，污染农用地特别是基本农田犯罪；聚焦热点环境问题，依法严厉打击环境领域弄虚作假犯罪，积极回应群众关切，及时消除环境安全隐患。

　　公安部食药侦局负责人表示，公安机关将持续纵深推进“百日行动”，始终保持对环境污染犯罪严打高压态势，深挖彻查、坚决斩断犯罪利益链条，切实守护人民群众生命健康和环境安全，让人民群众真正感到安全触手可及、就在身边。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月08日 15 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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