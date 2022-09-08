本报记者 杨 昊

“在各种超预期因素的冲击下，我国经济依然实现了正增长，这也表明我国经济的韧性、潜力都很大，长期向好的基本面没有改变。”日前在全国政协经济委员会媒体见面会上，全国政协委员、中国财政科学研究院院长刘尚希表示，下阶段，要高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策调节力度，持续推进稳经济一揽子政策实施，着力稳定经济大盘，保持经济运行在合理区间。

这次会议的主题为“凝心聚力谋发展，政协委员谈经济”。全国政协经济委员会副主任刘世锦、苗圩，全国政协常委胡晓炼，全国政协委员刘尚希就一些经济热点问题发表了看法。

全国政协经济委员会副主任、中国发展研究基金会副理事长刘世锦表示，现阶段，我国的结构性潜能依然很大，比如加快都市圈、城市群发展，补上基础产业效率、中等收入群体规模、基础研发能力等方面的短板等。我国仍处在现代化建设的重要机遇期，市场规模大、产业配套全、对冲回旋余地能力强、创新资源集聚快等优势将会保持并持续增强。“我们有条件也有信心实现短期和中长期的发展目标。”刘世锦说。

消费是拉动经济增长的重要引擎。在全国政协常委、中国进出口银行原董事长胡晓炼看来，要以疫情的科学精准防控保障当期消费，以高质量发展促进消费升级。“可以预期，随着一系列政策落地见效，相关消费可以较快复苏，恢复常态。”对于增量消费，胡晓炼认为应通过建立新体制来加以提升，教育、文化、医疗、养老、数字经济等领域都有极大的发展潜力。

谈及数字经济，全国政协经济委员会副主任、工业和信息化部原部长苗圩表示，党中央、国务院坚定支持数字经济、平台经济和民营经济持续健康发展。随着数字经济赋能的作用日益凸显，应把握平台经济发展的规律，积极营造市场化、法治化、国际化的营商环境，稳定发展预期，提振市场信心。

“要支持平台企业参与国家重大科技创新项目，支持数字企业在国内外资本市场上市，支持资本市场为数字技术发展推出更多金融类产品，积极引导全社会形成适应数字化变革的广泛共识和舆论氛围，营造支持数字经济健康发展的良好环境。”苗圩说。

量大面广的中小企业是我国经济韧性的重要支撑，是激发创新的重要力量。苗圩表示，上半年，围绕促进中小企业的发展，各方面出台了不少政策，当务之急是要把这些政策落实好。与此同时，还应加大对中小企业创新发展的支持力度。“创新不论是对大企业还是对中小企业而言，都是至关重要的。要支持广大中小企业积极参与重大科技专项工程，引导大中小企业融通创新，加速产学研之间的协同，促进创新资源的共享。还要建立优质中小企业梯度培养的体系，通过政策引导推动要素资源向优质中小企业集聚。”苗圩说。

两个多小时的见面会，提问坦率直接，回应务实坦诚。据悉，全国政协经济委员会还将结合履职工作实际，适时举办媒体见面会。

《 人民日报 》（ 2022年09月08日 18 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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