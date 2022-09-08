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让工商资本更好服务乡村振兴（提案提要）

2022年09月08日08:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　提案人：全国工商联

　　案由：国务院印发的《关于促进乡村产业振兴的指导意见》提出，要有序引导工商资本下乡，支持和鼓励工商资本到乡村投资兴办农民参与度高、受益面广的乡村产业等。各部门也相继出台了很多配套政策，支持和引导工商资本下乡。但从调研情况来看，工商资本下乡还存在政府引导服务能力不足、融资难问题较为突出、政策边界不明晰等问题。

　　建议：完善项目配套政策。通过政府引导，对符合政策投向的城市工商资本下乡项目，优先申报国家、省、市专项资金支持。通过对项目质量的总体评估，对前期已进行大量资金投入的优质项目，在用地指标上给予支持和保障，协调解决土地流转相关问题，落实既有税收优惠等政策。建立完善包括农业设施用地在内的用地备案或审批制度，符合设施农用地条件的，依法办理设施农用地手续。

　　创新金融服务。创新担保机制，通过融资增信试点、政策性金融支持等方式，支持城市工商资本下乡重点项目融资。鼓励城市工商资本参股或政府新设乡村振兴产业基金，支持城市工商资本下乡项目。支持符合条件的涉农企业挂牌上市和发行债券融资。支持保险机构开展特色农产品目标价格保险等新险种试点，通过附加险等方式，提高农业保险保额。鼓励引导金融企业参与城市工商资本下乡项目建设。

　　优化服务环境。加强城市工商资本下乡公共设施配套，实现通路、通水、通电、通气、通网，为项目建设、投产创造良好外部环境。加强对工商资本投资项目的技术指导服务，协助推进与科研机构、高等院校等的对接，强化人才引进和技术研发。开通工商资本下乡“绿色通道”，对注册登记、项目立项、用电用地等提供便利化服务，实行“一次办好”，确保城市工商资本投资项目顺利落地、顺利实施。

　　加强引导监管。地方政府对企业资质、经营项目、企业信用、土地流转等方面的准入标准要严格把关，对准入项目要进行充分尽职调查，在生产经营过程中，要加强土地用途监督和引导，防止工商资本利用乡村振兴相关政策违规使用土地。

　　（文  宇整理）


　　《 人民日报 》（ 2022年09月08日 18 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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