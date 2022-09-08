原标题：综述：海外人士看好中国经济中长期前景

近期公布的一系列经济数据显示，中国经济仍保持恢复发展态势。海外媒体和观察人士认为，从制造业、进出口和吸引投资等方面看，中国经济在诸多挑战下表现仍好于外界预期，显现韧性与潜力，中长期增长前景依然看好。

中长期前景向好

中国国家统计局最新数据显示，8月份，中国制造业采购经理指数（PMI）比上月上升0.4个百分点，至49.4%。这一数字高于美国《华尔街日报》、彭博社等媒体普遍预期。

数据还显示，随着各项促消费政策措施落地生效，部分重点行业保持扩张，8月份消费品行业PMI升至52.3%，高于上月0.9个百分点。装备制造业和高技术制造业PMI分别为50.9%和50.6%。

9月1日，在2022年中国国际服务贸易交易会的瑞士·欧中企业联合会展区，消费者选购来自瑞士的啤酒等商品。（新华社记者魏梦佳摄）

凯投国际宏观经济咨询公司分析师朱利安·埃文斯-普里查德注意到，近期中国制造业活动受到更多干扰，包括因罕见高温和干旱造成的能源短缺，给供应链带来额外负担。

诺贝尔奖得主、纽约大学教授迈克尔·斯宾塞接受美国《财富》杂志采访时表示，虽然中国经济短期面临较大挑战，但中国一直在做正确的事，继续大力投资有利于发挥经济潜力的领域，因此中长期前景仍然看好。

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德日前对新华社记者表示，世界经济复苏放缓且力度越来越弱，对中国经济增长造成了一定的负面影响，但“我们对中国经济发展的中长期前景持乐观态度”。

最新数据显示，中国货物进出口较快增长，贸易结构持续改善。1至7月份货物进出口总额同比增长10.4%。7月份，货物进出口总额同比增长16.6%，比上月加快2.3个百分点。

印度尼西亚智库经济与法律研究中心总干事比马·尤迪斯蒂拉表示，尽管新冠疫情与地缘政治局势仍对国际贸易造成挑战，但今年以来，中国与周边国家间贸易逆势增长，有力推动区域经济复苏。

政策持续发力显效

国际观察人士认为，中国近期推出并落实一揽子政策，正推动经济企稳向好、保持运行在合理区间。

彭博社分析，在一系列政策作用下，原材料价格在8月份趋于稳定，钢铁行业PMI环比大幅回升，表明中国政府提振经济的努力正在见效。

9月2日，在杭州综合保税区一家跨境保税仓内，工作人员在搬运跨境电商保税进口商品。（新华社记者徐昱摄）

澳大利亚福特斯克金属集团首席执行官伊丽莎白·盖恩斯对中国稳经济政策取得成效持乐观态度，认为新增投资和持续的政策支持将继续推动需求和生产。

一些观察人士还对中国保持物价相对稳定给予积极评价。数据显示，7月份，中国全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.7%。

意大利国际社会科学自由大学教授安东尼奥·马约基表示，当前世界经济复苏更加脆弱，中国经济持续恢复将对世界经济产生积极影响。

俄罗斯高等经济大学教授、俄国际事务理事会专家谢尔盖·卢贾宁日前接受新华社记者采访时表示，面对一系列挑战，中国重视协调好政府与市场的关系，保持宏观经济政策稳定性和延续性，有效盘活内外部资源，为经济稳定增长提供支撑。

市场魅力依旧

中国商务部8月公布的数据显示，1至7月，中国实际使用外资金额7983.3亿元人民币，按可比口径同比增长17.3%。

彭博社报道，近年来，中国市场是许多外国企业利润的重要贡献者，有效对冲了其他市场的低迷表现。尽管当前面临挑战，但欧洲企业仍在扩大对华投资，并未撤离中国。

今年上半年，宝马集团在中国的纯电动汽车销量同比增长74.8%，集团在沈阳的第三座整车工厂华晨宝马里达工厂正式开业；奥迪一汽新能源汽车有限公司举办奠基仪式……

2月16日，在华晨宝马沈阳铁西工厂，生产中的车辆穿过办公区。（新华社记者杨青摄）

德国墨卡托中国研究中心高级分析师雅各布·冈特认为，少数媒体炒作的外国企业“与中国脱钩”并未发生，“我们在大多数行业中通常看到的情况恰恰相反”。

德国库卡集团企业传播主管沃尔夫冈·迈森接受新华社记者采访时表示，即使经历“逆风和挑战”时期，中国在近几十年中也保持着稳定的经济增长。库卡集团对中国的增长前景持乐观态度。

《华尔街日报》经济记者贾森·道格拉斯表示，中国与德国等欧洲国家的贸易关系非常牢固，在亚洲经济权重也不断上升。

瑞典北欧斯安银行亚洲战略主管欧亨尼娅·维多利诺表示，发达国家面临滞胀威胁，一些新兴市场的表现可能更好。“中国是新兴市场的关键驱动力。”

(责编：赵竹青、陈键)

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