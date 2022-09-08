人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

嫦娥四号最新成果：月壤可作月球基地隔热材料

2022年09月08日08:55 | 来源：科技日报
小字号

原标题：嫦娥四号最新成果：月壤可作月球基地隔热材料

　　月壤是冷是热？导热性好吗？我国航天人把温度计“贴”在月球表面进行了实地测量。

　　基于嫦娥四号探测器对月球背面表层月壤温度的就位测量结果，中国地质大学（武汉）行星科学研究所、澳门科技大学和中国空间技术研究院的研究人员发现，月壤具有非常好的隔热性，可作为月球基地表面隔热材料。

　　论文通讯作者、嫦娥四号月球探测任务核心科学家团队成员、中国地质大学（武汉）副教授黄俊9月7日接受科技日报记者采访时表示，这是人类首次利用就位探测数据揭示月球背面月壤的热物理性质，对于认识月球地质历史和探月航天器设计具有重要意义。相关成果近日发表于我国首份英文版综述性学术期刊《国家科学评论》。

　　“就位探测保持了月壤的原始堆积方式，这对准确分析月壤的热导率十分关键。”黄俊解释，热导率是物体传导热量的能力，月壤的热导率与固体颗粒的堆积方式和大小有关，自美国“阿波罗计划”实施以来就引起人们广泛关注。

　　记者了解到，嫦娥四号着陆器两根导轨的底端，安装了4个与月壤直接接触的温度计，每900秒测量一次月壤的温度。此项最新研究采用了嫦娥四号着陆后第3个月的月壤温度数据。

　　测量结果显示，月壤温度具有白天高、晚上低的特点。日出后月壤温度快速上升，正午左右温度达到最高值，超过20℃，正午之后温度开始下降，傍晚时温度急剧下降至大约－170℃，到了夜间温度则缓慢下降。

　　论文第一作者、中国地质大学（武汉）博士生肖潇表示，白天月壤的温度主要受太阳辐射和周围环境热辐射的影响，夜间月表温度的变化主要受月壤的热物理性质影响。

　　数值模拟研究表明，嫦娥四号着陆点月壤颗粒的平均粒径约为15微米，大概是一根头发粗细的五分之一；月表和月壤内1米深处的月壤热导率分别为1.53×10-3W/（m·K）和8.48×10-3W/（m·K）。“月壤导热的能力仅是空气的十分之一，水的百分之一，铁的万分之一。”肖潇表示。

　　“这说明在月球表面的真空条件下，月壤的热导率极低，是非常好的隔热层。未来在月球极区建立月球基地，可在基地表面覆盖一层月壤，以防止有害的宇宙辐射，并避免白天温度过高和夜间过度冷却。”黄俊说。（记者 唐 芳）

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
小基站，让5G信号更强
　　海妹早早用上了5G手机，看视频打游戏别提多顺畅。不过，偶尔也会出现信号时断时续的情况。…
老年人再就业，了解一下？
　　“麦当劳招聘退休人员”“中国老年人才网上线”，最近，不知您看没看到这条新闻。反正网上讨论还挺火，连海妹家的“相亲相爱”大家庭群里都在转，老年人就业话题一下被带入公众视野。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部