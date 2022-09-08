人民网北京9月8日电 （记者余璐）近日，由北京市平谷区政府、北京市农业农村局和阿里巴巴联合主办的数字经济助力乡村产业振兴研讨会在北京举行。来自政企学界的相关人士参观了平谷数字果园、盒马村等数字乡村示范点，并围绕示范点建设成果共话乡村产业振兴的数字化新路径。

数字技术为农民增收积极助力

“这是数字气象仪，我们可以通过它采集气象数据，结合天气预报对农事生产进行科学的精细化指导。”在平谷数字果园，阿里云农业数字化技术员李冉介绍道。

在平谷数字果园，阿里巴巴农业数字化技术员为大家讲解。人民网记者 余璐摄

今年异常的天气给各地农业造成了损失，北京市平谷区便是其中之一。今年6月，平谷大桃遭受十年一遇冰雹灾害，80%的鲜桃被砸伤，平谷区“盒马村”的直接经济损失达600余万元。

得知这一消息以后，盒马迅速开展“雹伤桃”助农专项行动，为受伤桃子“体检”并制定一套全新收货标准，让受伤桃子以4折价格销售。卖相不佳但口感相似的打折桃，一上市便赢得消费者认可，帮助农户挽回了经济损失。

“就在今年4月，我们为安徽砀山数字果园出了一份《倒春寒监测报告》，及时进行农事操作预警，避免寒潮给农户带来损失。”李冉介绍，未来我们也希望能为平谷大桃产业提供类似的服务，通过预警减少天灾给农业造成的损失。

除了数字气象仪，还有土壤墒情仪、数字大屏……随着阿里云的AIOT设备在平谷区峪口镇西营村的50亩桃园安装调试，平谷数字果园建设正式启动。据介绍，未来阿里和西营村还将围绕乡村产业，让云计算、大数据、物联网等数字技术进一步发挥作用，助农增收。

平谷携手阿里巴巴在产业融合发展数字化方面的尝试不止于一产。早在今年4月，一场别开生面的“云上桃花节”吸引了众人关注。

针对当时防疫形势，平谷景区通过云上慢直播、短视频大赛、一键智慧游等数字技术，保障了疫情期间安全出游，也探索了平谷区“一二三产业”融合发展的数字化新路径。

北京市平谷区委书记唐海龙表示，平谷区在发展数字城乡和数字经济方面也在努力探索和实践，全力打造“高大尚”平谷。自去年与阿里巴巴合作以来，已经在数字化助力乡村振兴方面取得多项成果。

据了解，2021年10月，农业农村部与北京市签署打造中国·平谷农业中关村的协议。近一年来，平谷区加速农业科技创新，在发展智慧农业、推动数字乡村治理、农文旅融合等方面与阿里巴巴签订框架合作，共同打造数字乡村示范点。

专家热议以数字技术助力乡村产业发展新路径

在研讨会上，阿里巴巴集团副总裁项煌妹介绍了阿里助力乡村产业振兴的新路径。

“阿里依托四条路径积极助力乡村振兴。一是品牌化提升乡村价值，二是互联网化助力农文旅融合，三是数智化畅通产供销全链路，四是实训化促进乡村就业创业。目前，这四条路径已在全国多地实践。”项煌妹说。

依托提升品牌影响力助力乡村产业发展，阿里有着诸多实践。在浙江象山，“红美人”柑橘由于优质优价，引来众多“模仿者”。针对这一情况，“象山红美人”权利人联合阿里巴巴在平台上进行IP授权保护，对假冒产品、上架进行了严肃处理，保护了品牌。如今，“象山红美人”销售价格每公斤50元，最高可达120元，让农民直接因数字化带来增收超30%。

在品牌化提升乡村价值取得成效的同时，互联网化助力农文旅融合也在北京市平谷区结出硕果，“云上桃花节”让上千万人次的游客领略到了乡村之美。

在广西灵山，当地政府、县域龙头企业、阿里巴巴数字乡村三方共建“数智化畅通产供销全链路”项目。从2021年开始，灵山数字果园、菜鸟智能产地仓、阿里平台多渠道销售等在灵山逐一落地。该项目可覆盖4.5万余户农户，对接的2100余户重点农户平均创收达5万元，为客户降低成本达20%。

在浙江德清，阿里通过实训化了促进乡村就业创业。德清阿里合作建设了农村电商产业园，引入12家淘宝天猫商家。2021年底，电商产业园与德清县中职、湖州技师学院达成校企合作。在一次“小小新农人”培训活动中，87名学员参加，开展淘宝直播400余场，销售莫干黄芽、鸭稻米等本地农产品约13万元。

项煌妹谈到，阿里巴巴在乡村振兴领域有着非常全面的布局，在电商、供应链、物流、智慧农业、乡村旅游、乡村治理等领域都有业务能力支撑。希望能积极配合好各地县域，打造数字化助力乡村振兴新模式。

河北省沧州市肃宁县委书记王志乾表示，肃宁鱼竿渔具、针纺服装等特色产业迅猛发展，得益于与阿里巴巴等企业合作，线上销售率超过了80%，是全国数字乡村百强县、淘宝村百强县。未来肃宁将进一步加强与阿里巴巴的合作，共同探索数字乡村大脑赋能产业转型升级之路。

中国农业大学国际学院院长李道亮谈到，目前我国数字乡村建设症结有五大方面，一是生产规模小、组织化程度低；二是劳动生产率低；三是资源利用率低；四是生产链条短、自给自足小农经济；五是劳动力成本大幅提升、老龄化严重。

为此，李道亮建议，数字乡村建设应朝着资源节约、产出高效、环境友好、产品安全的农业道路转型。要生产装备化、装备数字化、监管网络化、管理智能化、作业无人化。

“从小农生产的1.0、机械化生产的2.0向智慧生产3.0乃至无人化生产的4.0农业进军。”李道亮说。

(责编：罗知之、吕骞)

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