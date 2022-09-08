人民网北京9月8日电 （记者杜燕飞）日前，在氢冶金标准联合工作组成立暨首届世界氢冶金技术交流大会上，与会嘉宾认为，氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体。氢冶金是氢能在工业领域的重要应用，是钢铁生产实现无化石能源冶炼重要路径之一，是助力钢铁工业实现绿色低碳高质量发展的重要技术方向。

中国钢铁工业协会党委副书记姜维表示，我国作为世界最大的钢铁生产国和钢铁消费国，已经建立起全球产业链最完备、规模最大的钢铁工业体系，提供了最丰富齐全的钢铁产品。低碳转型也是一项复杂、庞大的系统性工程，需要综合技术发展，科学统筹谋划，与时俱进、动态调整。我国钢铁行业如何把综合优势转化为低碳发展的技术优势，需要业内协同创新、共同发力。

姜维认为，氢冶金标准联合工作组的成立，是钢铁行业落实《国家标准化发展纲要》提出的“推行跨行业跨领域综合标准化”的具体行动，也是落实《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》提出的“促进产业耦合发展”的重点任务，对构筑全球钢铁产业生态圈具有重要示范价值。

“氢冶金标准联合工作组的成立，将有效发挥标准化的综合效能，不断开辟‘双碳’标准化的新局面。”国家市场监管总局标准技术管理司二级巡视员孙旭亮表示，下一步要尽快出台一批精选标准，加快构建并不断优化氢冶金标准体系；要通过规范管理，尽快给两个技术委员会合作的模式进行定型并提供范例；要加强宣传，进一步提升氢冶金标准工作的影响力。

“目前，工信部正在研究完善工业领域‘碳达峰、碳中和’标准体系，发挥标准对低碳新技术新工艺应用的引领作用，推动工业领域绿色低碳发展。”工业和信息化部科技司标准处主任科员崔爽表示，希望氢冶金标准联合工作组发挥好行业技术交流的平台作用，吸纳产、学、研、用各方力量，加强氢冶金标准体系的总体规划和系统构建，以科技创新先进标准为引领，推进行业绿色低碳发展，为实现“碳达峰、碳中和”贡献钢铁力量。

“氢冶金是氢能在钢铁领域的重要应用，是促进钢铁工业绿色低碳发展的重要技术方向。”冶金工业信息标准研究院党委书记、院长张龙强表示，当前，国家高度重视氢能产业发展及工业化应用，钢铁行业高度重视企业低碳减排贡献，国内钢铁及相关企业也在积极开展氢冶金研究和布局。

在张龙强看来，氢冶金标准联合工作组的成立，也必将进一步发挥标准基础性引领性作用，以及标准在产业协同、技术协作等方面的纽带和驱动作用，将促进我国氢冶金技术的进步，助力钢铁工业绿色低碳高质量发展。

“氢冶金是推动钢铁行业实现绿色低碳发展的前沿性技术，氢冶金标准化对推动氢冶金工艺技术不断实现创新发展，发挥着支撑和引领作用。”世界钢铁发展研究院院长，河钢集团党委书记、董事长于勇表示，实现氢冶金关键、核心技术的创新突破，将推动我国乃至世界氢冶金技术实现更好、更快发展，为世界钢铁工业低碳绿色高质量发展作出贡献。

就氢冶金标准化工作如何发挥作用？姜维建议：一是要立足行业，注重标准化顶层设计和标准体系结构优化，建设更加先进适用的标准体系。二是要注重宣贯，提高标准宣贯的广泛性和时效性，为保持标准技术和标准体系的先进性提供支撑。三是要系统布局，参与主导制定氢冶金领域的国际标准，提高我国钢铁在氢冶金领域的国际话语权，为我国氢冶金技术贡献世界发挥作用。

(责编：罗知之、吕骞)

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