人民网北京9月8日电 （记者李栋）记者从近日举办的第十三届中国奶业大会暨2022年中国奶业20强（D20）峰会上获悉，2021年全国奶类产量3778万吨，同比增长7%；乳制品产量突破3000万吨。

根据新发布的《中国奶业质量报告》，2021年我国奶业产量稳步提升，消费日渐恢复。中国奶业协会名誉会长高鸿宾表示，近年来我国对奶制品的需求大幅度增长。2019-2021年，全国人均奶制品消费量分别为35.8公斤、38.3公斤、42.3公斤，同比分别增长4.4%、7%、10.4%，超过近十年3.6%的平均增长速度。

“相比2019年，2021年全国奶类产量总量增加480万吨；2022年上半年全国奶类产量总量同比增长8.4%；同时，奶业企业效益不断增加，2021年全国规模以上奶制品加工企业营收比2019年增加740亿元，年均增长9%。”高鸿宾表示，今年上半年，全国34家奶制品上市公司中27家营收同比大幅增长。

质量持续提升，安全风险可控。2021年，乳制品和生鲜乳抽检合格率均达到99.9%；乳蛋白、乳脂肪的抽检平均值分别为3.32%、3.83%；菌落总数、体细胞抽检平均值优于欧盟标准；三聚氰胺等重点监控违禁添加物抽检合格率连续13年保持100%。全国4261个生鲜乳收购站和5342辆运输车，实现监管全覆盖，保障生鲜乳质量安全。

据了解，2021年除奶类产量同比增长7%以外，全国奶牛单产8.7吨，同比提高400公斤；规模养殖比例达到70%，提高2.8个百分点。生鲜乳、乳制品和婴幼儿配方乳粉抽检合格率分别达到99.9%、99.87%和99.88%，乳品质量安全水平位居食品行业前列，国产品牌婴幼儿配方乳粉市场占有率提高至68%，市场主导地位进一步巩固。据国家统计局数据，2022年上半年，牛奶产量同比增长8.4%，持续保持良好增产势头。

农业农村部有关负责人表示，伴随着奶业振兴行动的深入推进，我国奶业技术创新稳步加快，种业阵型初步形成。

(责编：罗知之、吕骞)

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