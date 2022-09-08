人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

农业农村部：2021年全国奶类产量达3778万吨 同比增长7%

2022年09月08日13:54 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月8日电 （记者李栋）记者从近日举办的第十三届中国奶业大会暨2022年中国奶业20强（D20）峰会上获悉，2021年全国奶类产量3778万吨，同比增长7%；乳制品产量突破3000万吨。

根据新发布的《中国奶业质量报告》，2021年我国奶业产量稳步提升，消费日渐恢复。中国奶业协会名誉会长高鸿宾表示，近年来我国对奶制品的需求大幅度增长。2019-2021年，全国人均奶制品消费量分别为35.8公斤、38.3公斤、42.3公斤，同比分别增长4.4%、7%、10.4%，超过近十年3.6%的平均增长速度。

“相比2019年，2021年全国奶类产量总量增加480万吨；2022年上半年全国奶类产量总量同比增长8.4%；同时，奶业企业效益不断增加，2021年全国规模以上奶制品加工企业营收比2019年增加740亿元，年均增长9%。”高鸿宾表示，今年上半年，全国34家奶制品上市公司中27家营收同比大幅增长。

质量持续提升，安全风险可控。2021年，乳制品和生鲜乳抽检合格率均达到99.9%；乳蛋白、乳脂肪的抽检平均值分别为3.32%、3.83%；菌落总数、体细胞抽检平均值优于欧盟标准；三聚氰胺等重点监控违禁添加物抽检合格率连续13年保持100%。全国4261个生鲜乳收购站和5342辆运输车，实现监管全覆盖，保障生鲜乳质量安全。

据了解，2021年除奶类产量同比增长7%以外，全国奶牛单产8.7吨，同比提高400公斤；规模养殖比例达到70%，提高2.8个百分点。生鲜乳、乳制品和婴幼儿配方乳粉抽检合格率分别达到99.9%、99.87%和99.88%，乳品质量安全水平位居食品行业前列，国产品牌婴幼儿配方乳粉市场占有率提高至68%，市场主导地位进一步巩固。据国家统计局数据，2022年上半年，牛奶产量同比增长8.4%，持续保持良好增产势头。

农业农村部有关负责人表示，伴随着奶业振兴行动的深入推进，我国奶业技术创新稳步加快，种业阵型初步形成。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部：2021年全国奶类产量达3778万吨 同比增长7%
　　人民网北京9月8日电 （记者李栋）记者从近日举办的第十三届中国奶业大会暨2022年中国奶业20强（D20）峰会上获悉，2021年全国奶类产量3778万吨，同比增长7%；乳制品产量突破3000万吨。 根据新发布的《中国奶业质量报告》，2021年我国奶业产量稳步提升，消费日渐恢复。…
聚焦国家网络安全宣传周 | 打击防范电信网络诈骗 “守护”永远在线
　　
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部