原标题：快手上线APP认证签名 助力打击“山寨”应用

近日，短视频直播平台快手旗下7款APP接入APP签名服务系统，通过APP开发者的认证签名展示，让仿冒APP无处藏身，有效提升用户下载快手相关APP的安全感。

近年来，我国移动互联网快速发展，给人们生活带来极大便利，但也出现诸多问题。部分非法经营者通过开发仿冒APP等手段获得流量入口，不仅侵害用户权益，还严重扰乱市场秩序，让开发者苦不堪言。

2021年底，工业和信息化部在《“十四五”信息通信行业发展规划》中明确提出“构建统一的APP认证签名体系，提升APP供应链各环节可溯源性”。为此，在工业和信息化部信息通信管理局指导下，中国信息通信研究院泰尔终端实验室研发了“APP签名服务系统”。该系统具备APP登记、审核、签名和验证等功能，覆盖APP、应用商店和终端企业全链条，可实现APP开发、检测、分发、安装等各环节的跟踪溯源。

目前，快手公司旗下的快手、快手极速版等7款App已率先通过了电子认证服务机构数字证书申请，完成了最新版本包的签名认证。在已接入“APP签名服务系统”的360手机助手、华为手机商城、小米手机商城等应用商店中，快手等7款App均已实现了“认证签名”的标签展示，用户点击标签链接，可在二级页面了解详细的“认证信息”和“签名信息”，帮助用户确认开发者身份可信，更加有效准确的甄别正版产品。

快手安全负责人表示，“快手始终致力于为用户提供安全可信的应用服务，不断在优化服务体验、个人信息保护、维护用户权益上做出积极努力。”基于本次APP认证签名体系，快手未来将在信息安全、数据安全、用户体验上继续加码，为广大用户带来安全、便捷、值得信赖的移动互联体验。

中国信息通信研究院泰尔终端实验室相关负责人表示，快手作为第一批接入APP认证签名体系、获得认证展示的企业之一，对支持打击山寨APP发挥了带头引领作用，希望更多开发者和分发者参与到系统中来。

(责编：董童、李源)

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