北庄村位于河北省石家庄市平山县西柏坡镇中西部，北靠太行山脉，南临岗南水库，总面积960亩，村民90户、320人，其中建档立卡户43户117人，脱贫人口占比36.6%。2017年起，中央和国家机关工委连续6年共选派3名优秀党员干部到北庄村担任第一书记，接续帮扶北庄村，助推脱贫攻坚和乡村振兴。2018年，北庄村整村脱贫出列。

2018年之前，北庄村是集革命老区、水库移民区、生态保护区、脱贫区“四区合一”的特殊村。村庄农业基础薄弱，人均耕地不到3分，种植产业无法形成规模效益，村庄又处于生态保护红线划定的范围内，难以引进工业企业，一二产业发展受到一定影响。与此同时，北庄村作为革命老区，有着独特的红色资源优势，是党中央在西柏坡时期中央宣传部等机关旧址所在地，也是歌曲《团结就是力量》诞生地、唱响地。北庄村弘扬“团结”精神，发挥党支部战斗堡垒作用，强化党建引领，凝聚实干合力，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，走出了一条“红色北庄，绿色振兴”的团结发展之路。

北庄村立足“抓党建促乡村振兴”有效定位，在中央和国家机关工委的大力支持帮扶下，大力加强农村党的基层组织建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，让党旗高高飘扬在乡村振兴第一线，探索出“两规范三提升”的具体举措。

一、规范组织体系，增强党建引领力。高质量完成村“两委”换届，5名班子成员平均年龄由50岁以上下降到43岁，均达到高中以上学历，党支部书记、村委会主任实现“一肩挑”，1名大专学历女青年当选支部副书记，班子成员结构不断优化、充满活力；推选出新一届村务监督委员会，成立人民调解委员会、红白理事会、妇女联合会、共青团组织，举办青年人才沙龙活动，全村党员干部群众思发展、谋发展、促发展的热情空前高涨。

二、规范制度机制，提升群众组织力。组织开展“村情恳谈会”，以“村民说事”“夜谈议事”等形式，把村民聚在一起学政策、谈村情、议大事、话安全；每年评选优秀党员、美丽庭院和星级文明户等；认真落实“四议两公开”制度，定期通报村级大额支出，商讨村庄建设和产业项目等村内大事，实行会议表决，体现民主公开，群众参与乡村治理越来越规范、越广泛；围绕村级运转服务，制定党员联户制度，优化村级事务小微权力清单流程图，修订村规民约，构建起自治、法治、德治有效结合的乡村治理体系。

三、提升政治功能，强化思想凝聚力。规范党支部“三会一课”制度，认真开展“主题党日”、第一书记讲党课，为党员过集体“政治生日”，定期组织升国旗、唱国歌仪式，达到了强信心、暖民心、聚人心的效果；修建“团结就是力量”村史馆、木虎峪纪念碑、打麦场等红色场所，传承红色基因，赓续精神血脉；加强综合服务站、党员活动室、卫生室建设，党员户门口挂牌，村干部坐班值班、胸前亮牌，服务流程上墙公示，村级活动场所成为服务群众的前沿阵地。

四、提升服务水平，发挥社会号召力。不断丰富群众文化生活，在村内播放红色歌曲，组织村民看红色电影、跳广场舞，唱“团结就是力量”等革命歌曲，弘扬社会主义正能量；实施人才振兴计划，设立100万元“北庄人才创业基金”，奖励回乡创业人才；举办“农民夜校”，邀请专家开展农业、旅游、电商、民宿等技能培训，组织村民进行现场教学、实地观摩，开阔大家的思路和眼界，激发干事创业的信心和热情。

五、提升发展能力，激发发展内生力。选派村“两委”干部和群众代表参加专业培训，组织部分党员干部群众到全国先进村庄正定县塔元庄村、阜平县骆驼湾村等实地观摩学习，开拓视野、更新理念；组织回乡创业青年参加专业技能培训，提升干事创业本领；村党支部领办成立北庄力量旅游开发公司，引进专业公司对村庄红色旅游项目进行托管运营；创新利益联结机制，通过“北庄村股份经济合作社+”模式，引进社会资本合作，引导村集体和村民入股，盘活土地、房屋等资产开发项目，统一规划建设、管理运营，实现了家家有收入、人人有事干。2021年，北庄村集体收入从2020年的6.5万元提升至120余万元，村民人均收入翻一番、达到2万元，实现质的飞跃。北庄村党支部被授予“河北省先进基层党组织”称号，北庄村成为“全国乡村旅游重点村”“中国美丽休闲乡村”。

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(责编：曹淼、李源)

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