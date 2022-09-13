人民网记者 余璐

“中国这十年”系列主题新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

9月13日，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍党的十八大以来水利发展成就。水利部部长李国英表示，十年来，我国水利事业取得历史性成就、发生历史性变革。

我国水旱灾害防御能力实现整体性跃升

李国英表示，近十年，我国洪涝灾害年均损失占GDP的比例由上一个十年的0.57%降至0.31%。成功战胜黄河、长江、淮河、海河、珠江、松花江、辽河、太湖等大江大河大湖严重洪涝灾害。

他举例道，去年以来，黑龙江上游发生特大洪水、黄河中下游发生历史性罕见秋汛、珠江流域北江发生历史罕见洪水，全国有8135座（次）大中型水库投入拦洪运用、拦洪量2252亿立方米，12个国家蓄滞洪区投入分洪运用，减淹城镇3055个（次），减淹耕地3948万亩，避免人员转移2164万人。同时有力抗击珠江流域等多区域严重干旱，保障了大旱之年基本供水无虞。

“今年，面对长江流域1961年以来最严重干旱，水利部坚持精准范围、精准对象、精准措施，实施‘长江流域水库群抗旱保供水联合调度专项行动’，保障了1385万群众饮水安全和2856万亩秋粮作物灌溉用水需求。”李国英说。

水资源利用方式实现深层次变革 水资源配置格局实现优化

节水与生产生活息息相关，节水行动已上升为国家层面推动的全民行动。

李国英表示，十年来，水资源利用方式实现深层次变革。水利部坚持“节水优先”方针，实施国家节水行动，强化水资源刚性约束，推动用水方式由粗放低效向集约节约转变。

2021年我国万元GDP用水量、万元工业增加值用水量较2012年分别下降45%和55%，农田灌溉水有效利用系数从2012年的0.516提高到2021年的0.568。近十年，我国用水总量基本保持平稳，以占全球6%的淡水资源养育了世界近20%的人口，创造了世界18%以上的经济总量。

李国英谈到，十年来，水资源配置格局实现全局性优化。立足流域整体和水资源空间均衡配置，水利部加快实施一批重大引调水工程和重点水源工程。南水北调东、中线一期工程建成通水，累计供水量达到565亿立方米，惠及1.5亿人。如今，随着南水北调中线后续工程引江补汉工程和滇中引水、引江济淮、珠三角水资源配置等重大引调水工程的开工建设，“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能、循环通畅、调控有序”的国家水网正在加快构建。

“全国水利工程供水能力从2012年的7000亿立方米提高到2021年的8900亿立方米。”李国英说。

农村饮水安全问题实现历史性解决 江河湖泊面貌得到改善

“十年来，全面解决了1710万建档立卡贫困人口饮水安全问题，共解决2.8亿农村群众饮水安全问题，农村自来水普及率达到84%，困扰亿万农民祖祖辈辈的吃水难问题历史性地得到解决。”李国英介绍，水利部加强农田灌溉工程建设，建成7330处大中型灌区，农田有效灌溉面积达到10.37亿亩，在占全国耕地面积54%的灌溉面积上，生产了全国75%的粮食和90%以上的经济作物，为“把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”奠定了坚实基础。

坚持绿水青山就是金山银山理念，深入推进流域水生态保护治理。李国英表示，十年来，江河湖泊面貌实现根本性改善。我国全面建立河长制湖长制体系，省市县乡村五级120万名河湖长上岗履职。实施的母亲河复苏行动，使华北地区地下水水位总体回升，2021年治理区浅层地下水、深层承压水水位较2018年平均回升1.89米、4.65米。白洋淀水生态得到恢复，永定河等一大批断流多年河流恢复全线通水，京杭大运河实现百年来首次全线贯通。

“十年来，共治理水土流失面积58万平方公里，全国水土流失面积和强度‘双下降’，实现荒山披绿、‘火焰山’变‘花果山’。越来越多的河流恢复生命，越来越多的流域重现生机，越来越多的河湖成为造福人民的幸福河湖。”李国英说。

水利科技“领跑”领域不断扩大 水利治理能力系统性提升

李国英表示，十年来，水利治理能力实现系统性提升。水利部强化水利体制机制法治管理，深化流域统一规划、统一治理、统一调度、统一管理，推进水治理体系和治理能力现代化。长江保护法、地下水管理条例等法律法规颁布实施，水行政执法与刑事司法衔接工作机制、水行政执法与检察公益诉讼协作等机制不断健全。

同时，数字孪生流域、数字孪生水网、数字孪生水利工程加快建设，水利科技“领跑”领域不断扩大。

用水权市场化交易等重点领域改革加快推进，水利投融资改革取得重大突破。“今年1月至8月，银行贷款、社会资本投入水利金额达到2388亿元，创历史纪录。”李国英介绍道。

“迈入新征程，水利部门将深入贯彻落实‘节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力’治水思路，锚定全面提升国家水安全保障能力总体目标，扎实推动新阶段水利高质量发展，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家崭新篇章贡献水利力量。”李国英说。

(责编：申佳平、高雷)

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