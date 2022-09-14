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发射准备时间进一步缩短 长征家族最高火箭又有新突破

2022年09月14日08:25 | 来源：人民网
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人民网北京9月14日电 （记者赵竹青）9月13日21时18分，中国文昌航天发射场，长征七号改运载火箭（简称“长七A火箭”）点火升空，成功将中星1E卫星送入预定轨道。该卫星可为用户提供高质量通信广播电视服务。

该火箭由中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院（以下简称“火箭院”）抓总研制。据了解，长七A火箭是我国新一代中型运载火箭的主力构型，是在长征七号运载火箭和长征三号甲系列运载火箭三子级基础上、通过组合化设计形成的高轨三级液体捆绑式运载火箭，地球同步转移轨道运载能力不低于7吨，填补了我国运载火箭地球同步转移轨道5.5至7吨运载能力的空白，可适配直径4.2米和3.7米两种整流罩，具备一箭一星和一箭双主星发射能力。

长七A火箭主任设计师魏远明介绍，本次执行任务的长七A遥五火箭，采用整流罩直径4.2米的构型，全箭高度60.1米，与2021年3月12日发射的遥二火箭高度一致。

长七A火箭作为我国首型采用助推器与芯一级集束式分离技术的捆绑火箭，相比通常先分离助推器、再分离芯一级的方式，减少了一次分离环节，使火箭捆绑连杆结构更加简化。同时，集束式分离也减少了一个助推器落区，整个组合体都在一个落区内，更加有利于控制火箭残骸落区。

此次是长七A火箭第四次执行发射任务，火箭状态正在逐步固化，同时为进入高密度发射阶段提前准备。魏远明介绍，型号队伍针对火箭技术设计进行了多项优化改进，在确保测试覆盖性的前提下，通过优化流程顺序、并行工作、合并测试等方法，将发射技术流程由32天缩减至26天。

不仅如此，根据高轨卫星整体发展态势，以及高轨卫星配置大尺寸天线的迫切需求，长七A火箭未来还将研制5.2米整流罩的新构型，进一步提高火箭的任务适应性。

(责编：赵竹青、高雷)
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