人民网记者 车柯蒙

今年以来，我国部署实施包括大规模增值税留抵退税在内的新的组合式税费支持政策以及稳经济一揽子政策措施，切实帮助企业纾困解难，稳住宏观经济大盘，推动中国经济高质量发展。

记者从国家税务总局了解到，从4月1日大规模增值税留抵退税政策实施至8月15日，已有20131亿元退税款退到纳税人账上，再加上一季度继续实施此前出台的留抵退税老政策1233亿元，已累计有21364亿元退税款退到纳税人账户……大规模留抵退税存量留抵税额集中退还任务圆满完成，效果持续显现。

大规模增值税留抵退税以“真金白银”为更多市场主体送上退税“红包”，增加了企业现金流，对激发市场主体活力、促进企业生产经营恢复发展、助力稳定宏观经济大盘发挥了重要作用。

中央财经大学财政税务学院院长白彦锋教授认为，企业遇到生产经营困难的时候，通过增值税留抵退税，为企业盘活现金流，能有效助力企业生存、发展，畅通产业链。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红接受人民网记者采访时表示，当前，留抵退税政策的积极效应也在逐步显现。从微观层面上看，一是留抵退税政策增加市场主体现金流，化解市场主体财务困境，稳定生产经营状况，有利于帮助市场主体渡过疫情难关；二是作为组合式税费支持政策的重头戏，留抵退税政策的落实落细有效提升了市场主体的预期，鼓励市场主体做出有利于经济增长的经营决策。

“从宏观层面上来看，一是留抵退税政策维护了增值税税收中性原则，降低税收对经济行为的干扰，有利于提高资源配置和经济运行效率；二是留抵退税款为市场主体扩大生产经营规模提供资金，鼓励市场主体创造就业岗位，对稳定就业发挥重要作用；三是留抵退税政策促进市场主体扩大固定资产投资和研发创新的投入，市场主体是构成我国经济基本面的基础，其投资规模的扩大有效带动了经济恢复增长，有利于稳定宏观经济大盘，并推动经济高质量发展。”李旭红说。

国家统计局的快速调查显示，大规模留抵退税政策实施后，获得增值税增量留抵退税的企业中，96.2%的企业表示对政策比较满意，90%的企业认为改善了现金流；获得存量留抵退税的小微企业中，94.6%的企业表示对政策比较满意，84.5%的企业认为改善了现金流；获得增值税留抵退税的工业企业中，95.4%的企业对政策表示满意，87.9%的企业认为改善了企业现金流。

近期，财政部发布《2022年上半年中国财政政策执行情况报告》（以下简称《报告》）。在回顾上半年财政政策执行情况基础上，《报告》提出，下一步将加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力，继续做好“六稳”“六保”工作，持续保障改善民生，保持经济运行在合理区间。在落实落细积极的财政政策方面，《报告》提出，继续实施好各项组合式税费支持政策，持续释放政策红利。

业界专家认为，下半年应该继续实施好各项组合式税费支持政策，持续释放政策红利，以实现今年预期的宏观经济目标，并为我国新发展阶段的高质量发展目标夯实基础。

“考虑到当前财政收支紧平衡的压力，在继续实施好各项组合式税费支持政策的时候，要更为精准，把钱花在刀刃上，并且关键要广泛调动各种类型市场主体的积极性，稳定市场信心，形成经济增长的合力。”李旭红表示，与此同时，仍然要高度关注财政收支的平衡问题，在通过经济的恢复性增长获得税源收入的提升，优化财政收支平衡的基础上，还要发挥专项转移支付及一般转移支付的作用，进一步调动地方政府平衡财政收支的积极性，保障财政的可持续性。

(责编：孙红丽、高雷)

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