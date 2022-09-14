郭存举

原标题：多地取消二手房指导价是何信号

多地取消二手房指导价表明，学区房降温趋势明显，改善性购房需求更受重视，房地产市场稳预期持续加码。房地产调控只有对症下药、及时修正，才能达到最佳效果。

今年以来，多地取消二手房指导价，引发关注。据统计，去年以来，全国15个推行二手房指导价的城市中，目前绝大多数城市已取消该政策。

二手房指导价，也称二手房交易参考价，主要通过控制挂牌价格、限制贷款额度等方式，抑制投机投资，稳定市场交易。政策出台后，多数城市二手房市场出现不同程度降温，成交量有所缩减。不过，也有人认为，该做法采用行政手段干预市场价格，不利于释放市场增量。

二手房交易对楼市的重要性不言而喻，甚至被视为房地产市场的风向标。多地取消二手房指导价，传递出哪些信号？

首先，学区房降温趋势明显。在不少房价上涨过快的城市中，学区房推动作用不容忽视。前些年，炒作学区房风气此起彼伏，在个别城市，一些老旧小区被炒成了天价。对此，部分城市因势利导，对哄抬价格、炒作学区学位等行为进行限制，并对房源挂牌情况展开督查，参考当地楼市交易价格，形成二手房参考价。此举具有合理性，是稳民生的重要手段。政策推出后，炒作学区房行为不断降温，在多校划片政策配合下，房子的教育功能有所弱化，居住功能得到强化。二手房参考价取消后，各地仍要警惕炒作学区房行为卷土重来。

其次，改善性购房需求更受重视。二手房参考价机制的推出，虽然在一定程度上抑制了投机性需求，但某些城市一刀切的做法，也对刚需购房群体造成了一些限制，不利于激发市场活力。满足改善性购房需求，有利于释放市场增量。从今年3月份的《政府工作报告》，到7月底召开的中央政治局会议，先后提出“满足购房者的合理住房需求”“支持刚性和改善性住房需求”。由此可见，在政策支持下，各地逐步重视刚需购房群体诉求，改善性住房需求将进一步得到满足。

再次，房地产市场稳预期持续加码。预期低迷是当前多地楼市不振的重要原因。新冠肺炎疫情反复，城市间人口流动减少，购房需求受到抑制。随着市场进入调整阶段，二手房指导价适时取消，有利于提升买卖双方预期。对地方政府来讲，希望通过取消二手房指导价传递积极信号，提升购房者和业主的预期。前不久，中央政治局会议首次提出“保交楼”后，系列稳预期举措持续推出，各地因城施策用足用好政策工具箱，有助于修复信心，促进市场回暖。

需要看到，作为抑制加杠杆等炒房行为的手段之一，二手房指导价发挥的作用不容忽视，但这种调控政策仅仅是短期调节的手段，并不适合长期使用。同一城市的不同位置和地段，房价往往也具有一定的弹性，一刀切式使用同一个指导价，会进一步加剧市场的冷热不均。随着外部调节和市场自我修复的深入，二手房真实交易价格会逐步显现出来。

市场风向变化莫测，政策需要与时俱进。今年以来，在疫情等因素持续叠加影响下，房地产市场低迷。根据市场最新情况，及时权衡利弊、调整政策，是非常必要的。对于房地产调控来讲，很难有一步到位的良策，只有对症下药、及时修正，才能达到最佳效果。

(责编：罗知之、陈键)

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