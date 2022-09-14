李万祥

原标题：转账汇款切莫大意

最近，不少北京市民都收到了反诈中心的一条短信提示。提示称，凡自称平台客服以影响征信、需注销账户、调整利率为由，需要共享屏幕填写信息的均为诈骗。近期冒充平台客服进行虚假征信类诈骗多发，对该类诈骗不可掉以轻心。

“被诈骗近80万元，电信诈骗为何如此猖獗？”家住北京市海淀区的闻先生怎么也没想到，有一天自己会上当受骗。

事情发生在6月25日上午。闻先生接了一个显示来自外地的陌生号码打来的电话，对方声称是某平台客服，说闻先生的账户绑定了某金融产品，属于违规网贷业务，会产生高额借贷费用，需要其配合关闭。为了证明身份，对方给出了他在平台上的每一笔订单信息，这让闻先生深信其身份不假。对方还告知，关闭此业务，需要同时关闭与其关联的其他平台网贷业务。在对方指导下，闻先生微信搜索关注“微粒贷”小程序，查看平台上默认的贷款金额，又把这笔金额绑定到个人银行卡号，再将这笔钱转到“微粒贷”的一个账号。对方谎称，这样操作就能关闭贷款平台产生的相关费用。此后，对方又指导闻先生微信搜索关注微信公众号，并给该公众号发送消息：“某某申请变更账户信息关闭违规网贷业务”“某某申请通过建设银行回收款项清除个人信息及订单”等。

一通操作下来，闻先生就莫名其妙地向微粒贷等4个平台先后借贷了33.6万元，连同个人的银行卡现金存款，共计近80万元，被分成8笔转到了4个诈骗分子的银行账号上。半小时后，闻先生意识到受骗，并向当地派出所报警。

“骗子不仅有我在购物平台的账号和密码，而且还可以编辑平台APP的内容，可我自己并没有收到登录异常的提示。”闻先生对购物平台上的个人信息安全提出质疑。

“此类信息泄露，不是个案。这类诈骗活动，源头在于个人信息泄露，应根据具体的信息泄露渠道查找责任方。”北京京师律师事务所律师郭少军认为有两种可能，一是本人在使用网络时信息泄露，二是平台信息出现了泄露。

对于此类诈骗，郭少军建议，就个人来说，做好防范应该注意以下几点：一是在网络购物过程中，不要通过外部链接登录各购物网站官网，应直接登录官网或者APP；二是留个人信息时注意保护，够用就好，不必特别详细；三是接到陌生电话时不能轻信，一定要通过官网或者客服进行核实，不能相信任何人提供的链接或者电话；四是坚决不通过陌生方式做任何有关财产方面的处理。

近年来，电信诈骗案件持续高发，整个犯罪活动向智能化、组织化、集团化方向发展，大量犯罪团伙甚至形成了“一条龙”式的作案链条，严重侵犯了人们的财产权益。

“假冒身份是诈骗分子的惯用伎俩。”北京市第二中级人民法院法官常燕表示，“投资理财”“虚假链接”“藏品拍卖”等也是常见套路。常燕表示，电信诈骗手法层出不穷，花样翻新，公众要增强防骗意识，不要轻信陌生电话和短信。当接到疑似诈骗电话或短信时，要注意核实对方身份，提高警惕，第一时间告知家属相关情况。“如果无法辨别真伪，可以拨打96110咨询。96110是反电信网络诈骗专项号码，如果对接到的电话、收到的短信心有疑虑，无法辨别真伪，可以拨打该号码咨询。”

电信诈骗套路多，转账汇款莫大意。专家表示，防范电信网络诈骗，既要加强惩治追责力度，帮助受害者尽力挽回损失，也要加大源头治理，促进平台企业完善安全管理规定，提高安全防护能力，依法保护个人信息，做到安全可靠、便捷高效，让用户和消费者放心省心。

(责编：罗知之、陈键)

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