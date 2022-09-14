前8个月中欧班列累计开行10622列 持续保持良好发展态势
2022年09月14日11:00 | 来源：人民网
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人民网北京9月14日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，1至8月，铁路部门高质量开行中欧班列，累计开行10622列、同比增长6%。其中，8月开行1601列、同比增长21%，持续保持良好发展态势。
据介绍，今年以来，国铁集团充分用好中欧班列西、中、东通道能力，积极推进阿拉山口、二连、满洲里等口岸扩能改造，开辟了西安、重庆等城市经黑海、里海至罗马尼亚康斯坦察的海铁联运新线路；与俄罗斯、哈萨克斯坦、蒙古国等沿线各国铁路部门强化信息数据交换和运输组织协同，积极推动通关便利化，取得显著成效。
以基础设施建设为例，实施扩能改造后，阿拉山口口岸新增苏州至米兰等25条线路，累计通行中欧班列线路达90条；满洲里口岸日均增加进口集装箱换装能力3至4列，进出境中欧班列较去年提前25天突破3000列；二连口岸宽准轨接发列车到发线增至30条，集装箱接运能力提升20%。
截至8月底，中欧班列已连续28个月保持月开千列以上，历年累计开行59436列。中欧班列运输服务网络四通八达，通达欧洲24个国家200个城市——在东方，通过海铁联运、长江黄金水道、公铁联运、中老铁路等方式，联通韩国、日本等东亚国家以及越南、老挝、泰国等东南亚国家；在西方，通过波罗的海、黑海、地中海海铁联运以及莱茵河水铁联运等方式，联通英国、北欧各国和希腊等地中海沿岸各国以及欧洲大陆腹地。
(责编：王连香、高雷)
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