人民网北京9月14日电 （记者王连香）据交通运输部消息，为加强散粮港口作业减损节约管理，提升港口散粮运输服务品质，近日，交通运输部印发关于《散粮港口作业减损节约管理指南》（以下简称《指南》）的通知。

据介绍，我国水路粮食运量约占跨省粮食调运的40%，散粮港口作业是水路粮食运输的重要环节，加强散粮港口作业环节减损，是加强流通环节粮食节约工作的重要内容。《指南》对散粮港口作业、装卸作业等提出了具体要求，分别为以下三个方面：

一是一般要求中明确了散粮港口的作业人员、仓储和作业设备、作业环境、作业流程、新技术新工艺应用、粮情异常处理等要求。

二是装卸作业要求中明确了港口散粮装卸基本要求，以及散粮装卸船、进出仓、装卸车、拆装箱、拆装包（袋）等各环节的减损管理要求。

三是中转仓储要求中明确了港口散粮中转仓储基本要求，以及散粮在仓库、堆场等场所储存场所的环节中的节约管理要求。

《指南》基于近年来内河、沿海等不同地区的港口散粮减损实践经验，综合考虑不同港口作业条件，明确了统一、规范的散粮港口减损要求，适用于全国散粮港口作业减损节约管理工作，为我国沿海和内河港口降低作业环节的粮食损耗提供了依据。

《指南》针对港口主要提供散粮装卸和中转仓储服务、不适宜长期仓储散粮的特点，明确提出港口企业通过优化作业流程、提高作业效率等措施，加快散粮在港口的周转流通，减少散粮在港时间，最大程度降低港口作业环节的粮食损耗。

《指南》在总结近年来港口散粮减损的实践经验基础上，倡导新技术、新工艺、新设备应用，进一步提升港口散粮物流服务水平。如针对散粮装卸作业过程中容易撒漏的特点，提出鼓励使用连续装卸设备、全密闭输送设备；针对散粮受温度、湿度等天气变化影响大的特点，提出可采用智能粮情监测系统加强粮库粮堆的温度、相对湿度、粮食水分等测控。

(责编：王连香、高雷)

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