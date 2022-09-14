原标题：聚焦资金融通、服务民心相通 国家开发银行已在上合银联体 框架下发放146亿美元贷款

截至8月末，国家开发银行已与上海合作组织银行联合体成员行和伙伴行实现合作项目63个，累计发放贷款合计146亿美元（含251亿元人民币），涉及产能合作、基础设施、绿色低碳、社会民生、中小企业等重点领域。

上合银联体成立于2005年10月，目前共有包括中国国家开发银行在内的8家成员行和2家伙伴行。成立17年来，上合银联体通过机制建设、政策沟通、项目融资、规划合作、人员交流等全方位合作，在支持本区域和各国经济发展、民生改善等方面发挥了重要作用。

作为银联体中方成员行，开发银行坚持以高标准、可持续、惠民生为目标，依托银联体机制，以市场化方式支持深化中国与合作国经贸、金融等领域合作，助力合作国经济社会可持续发展，共同助力共建“一带一路”高质量发展。多年来，开发银行在上合银联体框架下，与成员行、伙伴行合作开展多期农业和中小企业领域的转贷款授信项目，支持了吉尔吉斯斯坦肥皂生产线、塔吉克斯坦农业机械采购、乌兹别克斯坦新型干法水泥生产线等项目。这些项目帮助提高当地产业发展水平和民生福祉，带动当地就业，同时促进了技术分享和经验交流，助力培养当地人才，增强合作国农业等自主发展能力。

乌兹别克斯坦自古以来就是欧亚陆路主商道“丝绸之路”的重要通道。乌国手工业、农业、商贸发达，中小企业众多，是当地解决就业、促进发展的重要支柱之一。多年来，开发银行以上合银联体为依托，在风险可控的前提下积极推动与乌金融机构合作，共同支持当地中小企业发展。截至8月末，开发银行已与上合银联体成员行——乌兹别克斯坦外经银行合作开展9笔授信合作，累计发放6.46亿美元和4200万元人民币，支持了当地550余家中小企业发展。开发银行贷款资金由乌外经银行转贷给当地轻工、纺织、建材、农业、食品加工及服务业等领域中小企业，支持他们引进设备和技术服务等，为当地提供了约2.5万个新增就业岗位。

“得益于中国的资金和设备，我们工厂的生产规模快速扩大。”乌兹别克斯坦塔什干“Gran Lab”建材有限公司的负责人扎里洛夫这样说。近年来，乌兹别克斯坦大力发展住房和城市建设，建材需求激增。扎里洛夫一直想要扩大生产规模，在经过多方比较之后，他的工厂申请并获得了国家开发银行通过乌兹别克斯坦外经银行发放的转贷款，用于购置花岗岩和木材加工设备等，将工厂的生产能力扩大了近一倍。今年，他们计划新建一座厂房，并招聘30名员工。扎里洛夫非常感谢共建“一带一路”带来的发展东风，他的不少员工原来以种棉采棉等务农为生，来工厂工作收入更高、更稳定，大家工作积极性都很高，日子过得越来越好了。

中国是塔吉克斯坦第一大投资来源国和第三大贸易伙伴。2022年1—4月，中塔双边贸易额达6.6亿美元，同比增长99.8%。多年来，开发银行与上合银联体成员行——塔吉克斯坦储蓄银行加强合作，聚焦提升合作项目对民生福祉的促进作用，重点支持农业、中小企业、南部贫困山区建设等民生领域发展。截至8月末，开发银行已向塔储蓄银行累计发放转贷款4340万美元，支持塔中小企业和私人业主进口设备和商品，涉及农牧及副业、建材、农产品和食品加工等领域。其中，向南部山区发放500万美元转贷款，帮助当地贫困群众发展养禽业、畜牧业、养蜂业、园艺等，直接受益农户超过4200户。蜂农阿米诺夫就是其中之一，他依靠养蜂维持一家六口的生计，一直苦于无多余资金扩大蜂场规模。在得到开发银行通过塔储蓄银行转贷的1500美元资金后，阿米诺夫说：“现在我可以购买新蜂箱、扩大蜂群数量，这是我很长一段时间以来都希望实现的愿望。”

2018年和2021年，中方在上合组织元首峰会上分别宣布，将设立上合银联体首期、二期专项贷款。开发银行承担了上述专项贷款的落地实施工作。银联体专项贷款的稳步实施，为上合区域共建“一带一路”合作提供了可靠、稳定的资金保障。在日前召开的上合银联体理事会第十八次会议上，各成员行签署了《上合银联体成员行支持与发展上合组织区域内经济合作的中期联合行动计划（2022-2027年）》《上合银联体成员行开展金融合作的框架原则》，各方将共同致力为区域经济合作提供更好的金融服务。

国家开发银行有关负责人表示，开发银行将加强与上合银联体各成员行、伙伴行在基础设施互联互通、先进制造业、绿色低碳、普惠金融、现代化物流、园区建设、医药卫生、高新技术等领域合作，并与更多具有相同发展理念和社会责任的国际组织、金融机构开展交流合作、凝聚共识，构建更紧密、更广泛的伙伴关系，共同为共建“一带一路”高质量发展，助推区域和世界经济复苏作出新的贡献。

(责编：董童、李源)

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