原标题：“黄河安澜”网络主题宣传活动启动

河南省委常委、洛阳市委书记江凌为采访团授旗。河南省委网信办供图

人民网洛阳9月14日电（程明辉）为深入贯彻落实习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要讲话精神，迎接党的二十大胜利召开，9月14日上午，由中央网信办网络传播局指导，河南省委宣传部、黄河流域九省区网信办和人民网主办，中共洛阳市委、洛阳市人民政府、河南广播电视台大象新闻·映象网承办的“黄河安澜”网络主题宣传活动在河南省洛阳市启动。河南省委常委、洛阳市委书记江凌，河南省委宣传部常务副部长曾德亚，河南省委网信办主任郭岩松及陕西、山西、山东、内蒙古等省区网信办代表出席启动仪式，江凌为采访团代表授旗。

与会领导和黄河流域九省区网信办代表共同启动本次活动。河南省委网信办供图

河南省委网信办主任郭岩松宣读了中央网信办网络传播局副局长、一级巡视员张勇同志的致辞。张勇在致辞中表示，“黄河安澜”网上主题宣传活动是网信战线深入贯彻落实习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展重要讲话精神的重要举措，是中央网信办2022年网上重大主题宣传区域协同的重点策划。希望广大网络媒体的同志，用好网络新技术、新手段、新应用，把握网络传播规律，发挥网络传播优势，讲好黄河文化故事，挖掘黄河文化时代价值，展示黄河文化魅力，共同书写黄河流域生态保护和高质量发展壮美诗篇。

近年来，河南省委、省政府始终牢记总书记嘱托，紧紧抓住黄河流域生态保护和高质量发展的历史机遇，牢牢把握“重在保护，要在治理”的重大要求，把确保黄河安澜作为头等大事，把改善生态环境作为关键任务，把水资源作为最大刚性约束，把绿色低碳转型作为主攻方向，持续落细落实黄河流域生态保护和高质量发展各项任务，努力在融入重大国家战略中体现新担当、展现新作为。

河南省委宣传部常务副部长曾德亚讲话。河南省委网信办供图

河南省委宣传部常务副部长曾德亚在讲话中指出，习近平总书记高度重视、始终牵挂黄河的保护和治理，亲自推动黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略。我们先后举办“中国梦黄河情”“母亲河畔的中国”网络主题宣传活动，对总书记重要讲话蕴含的真理味道、思想伟力感悟更深。要进一步牢记领袖嘱托，学习好、领会好、宣传好习近平总书记重要讲话精神，用黄河沿岸人民获得感、幸福感背后的生动故事，凝聚团结奋进出彩力量。要进一步网聚情感认同，以黄河文化为纽带，展示黄河文化魅力；以高质量发展为重点，推动黄河流域生态保护和高质量发展迈出新的更大步伐。要进一步汇聚创新动能，用灵动的笔尖、闪光的镜头，创作更多“带露珠”“沾泥土”“冒热气”的网络作品，向广大网民特别是青年网民讲述黄河保护发展的动人故事，让正能量产生大流量，好声音成为最强音，共同书写黄河流域生态保护和高质量发展壮美诗篇。

洛阳市委常委、宣传部长王飞介绍了洛阳市黄河流域生态保护和高质量发展工作情况。

本次活动同时在三门峡设立了分会场。启动仪式结束后，采访团将赴河南洛阳、新乡、郑州，实地采访黄河小浪底水利枢纽、中原农谷、郑州黄河文化公园、中原鲲鹏生态创新中心等地，进一步展现沿黄生态保护与高质量发展的生动实践。

(责编：罗知之、陈键)

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