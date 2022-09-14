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交通运输部启动Ⅱ级响应防御台风“梅花” 城市公共交通要做到应停必停

2022年09月14日14:12 | 来源：人民网
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人民网北京9月14日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，根据今年第12号台风“梅花”动态，交通运输部召开了交通运输系统防御台风视频会议，决定于13日18时将防御台风Ⅳ级响应提升至Ⅱ级。

交通运输部相关负责人告诉记者，交通运输部要求强化预警预防和运行监测，抢抓时间窗口，突出重点船舶、重点水域，制定防台风安全隐患清单，做好安全监管和避风组织，确保船舶和人员应撤尽撤、应撤必撤，防止出现船舶走锚等险情。

该负责人指出，要加强对公路基础设施和港口航道设施的巡查力度，及时消除风险隐患，组织做好人员避险、设备加固等工作。加强路网运行监测和出行引导信息发布，做好抢险保通，服务群众安全出行。

此外，该负责人还表示，做好客货运输、城市公共交通安全监管工作，及时调整运行安排，做到应停尽停、应停必停，坚决防止冒险作业、涉险运营。严格执行带班和24小时值班制度，动态调整工作措施，强化突发险情应急处置，全力保障人民群众生命财产安全。

(责编：申佳平、高雷)
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