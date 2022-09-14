原标题：如新宁怀恩：践行可持续发展理念 提供“荟萃优质、完美无瑕”的产品

全球气候治理已成为世界面临的最紧迫的问题之一，随着“双碳”目标的提出，绿色低碳发展方式已成为企业发展共识。对于企业而言，“双碳”目标带来了重大发展机遇，也引出更多的挑战。作为一家为全球消费者提供创新美容和健康产品、服务的跨国企业，如新集团（以下简称“如新”）致力于全球社区的清洁、安全和未来受到保护，重点关注人、地球和产品三个关键领域，将可持续发展理念根植于企业文化。近日，如新集团总裁暨首席执行长宁怀恩（RYAN S. NAPIERSKI）接受了国际在线记者的专访，深入解读了如新在可持续发展、社会责任及数字化创新方面的具体举措与成效。

为消费者提供“荟萃优质、完美无瑕”的产品

如新已连续四届参加中国国际绿色创新发展大会，在刚刚结束的第七届中国国际绿色创新发展大会上，如新获得了“低碳发展领军企业”的殊荣。

据宁怀恩介绍，如新的创立源于38年前的一项可持续发展产品理念：为消费者提供“荟萃优质、完美无瑕”的产品，意味着如新专注于负责任地为其美容和保健产品采购最佳成分，并避免使用有害成分。

宁怀恩提到：“优质的产品是对消费者权益的承诺和企业发展的基石。为确保产品有一致的有效性和安全性，如新制定了6S品质措施，对产品开发和生产过程的每个环节进行质量、效果和安全性的严格监控。这一措施包含了从产品原料生产采购，有效成分的主题研究选定，定性定量分析到产品的安全性及有效性等进行递进式监管，以确保产品达到最高标准并遵守所有相关政府要求。在品质管理方面，如新的所有产品，不管在哪个国家上市，都会根据当地的法律法规，对产品原料、生产工艺等进行一系列验证程序，包含现在关于保健品、食品、化妆品的所有标准。如新在中国市场的所有产品均按照中国的相关规定通过了检测与审批流程后才上市销售。”

前不久，如新发布了《2021年度社会影响力和可持续发展报告》。报告概述了其在环境、社会和治理（ESG）重点领域取得的进展，其中包括可持续发展承诺。凭借2021年对产品包装的改善，如新成功地减少使用/节省131吨塑料和34.4吨纸张。此外，如新一直致力于在2030年前实现所有产品包装可回收、可循环、可重复利用、可精简、可再生，这将更好的避免环境污染和资源浪费，力求减少使用塑料并降低碳排放。不仅如此，如新的《成分名录》已成为公司面向消费者的成分解释性文件，目前还在不断更新此份名录，以便消费者通过名称搜索产品成分，并获取各种成分的功能信息以及它们被使用的原因。更值得一提的是，如新集团大中华创新总部园区二期项目完全按照国际性绿色建筑认证系统LEED 标准建设，最大限度地践行节能环保理念。

完善企业数字化生态构建

物联网连接几乎涉及每个行业和垂直消费领域。通讯、交通、健身，甚至口腔护理都已经被物联网设备打入。麦肯锡最近的一份物联网报告预测，到2030年，随着消费者与为他们提供更多洞察力和价值的服务建立联系，将实现5至12万亿美元的经济价值。美容和健康行业正处于这一颠覆性技术转型的风口浪尖。宁怀恩表示，如新已处于领先地位。

从2017年与云计算头部厂商阿里云进行战略合作开启“一切业务数字化”，到2019年年末构建起以“星享城”为线上平台的基础云架构，再到2020年12月与腾讯达成战略合作，借助腾讯系产品的数据分析功能，扩展拓客渠道，如新的数字化生态系统初步成型。2021年9月，如新推出了小程序官方商城，上线首日的访问数超过155万次，新注册用户达16万。上个月，如新把握时代发展趋势，顺势而为推出的数字化生态系统，集产品、科技、社群三位一体，助力事业经营伙伴通过这个平台开拓更为广阔的事业。

“拿数字化运营工具——NU店来说，它既是专属于事业经营伙伴的线上小店，也是非常棒的顾客引流及管理工具，集合了好看、好卖、好分享、好管理的优点。同时，NU店也会和如新官方商城联动，在顾客授权同意的前提下，让经营者对于自己的顾客画像更加清晰，方便他们展业拓客。经营者还将能在微信上开展社群营销、组织团购等，而对于消费者来说，也将面对一个全新的购物场景。”宁怀恩说。

凝聚善的力量 践行企业社会责任

如新的使命是在世界各地凝聚一股善的力量，赋予人们提高生活品质的力量。作为如新“善的力量”的重要组成部分，上海如新公益基金会一直关注儿童健康，心系社会弱势群体，通过开展各类项目帮助贫困家庭及儿童摆脱因病致贫或因贫失教的状况，改善教育环境。“以如新中华儿童心脏病基金项目为例，”宁怀恩说，“它通过资助贫困先心病患儿的医疗救治，帮助患儿获得健康和希望。截至当前，如新中华儿童心脏病基金已成功在大中华区：募集超过1亿人民币善款，共救治1万多位先心病患儿。”

除此之外，如新还做了很多促进儿童健康发展的项目，如如新小学项目与如新春蕾计划等。截至目前，如新小学项目共资助了30所学校，累计帮助过的学生超47,000人。自2014年起，如新透过中国扶贫基金会向蜜儿餐受益学校捐赠“爱心厨房”设备，为困难儿童打造全方位滋养计划。截至目前，已捐赠爱心厨房63套，受益儿童超过12,000人。

宁怀恩还提到，在非营利项目之外，如新还有一项营利项目来帮助缓解儿童营养问题。“自2002年以来，目前通过‘蜜儿餐滋养计划’，如新全球及其事业经营伙伴、顾客及员工已累计购买并捐赠超过7.5亿份蜜儿餐，已向世界上60多个国家发放了蜜儿餐。在中国，如新已累计帮助超过170万位中国大陆地区儿童改善营养状况。”

据了解，如新（中国）凭借在慈善事业中的突出贡献，在2008、2011、2012、2016及2018年，五度获得由中华人民共和国民政部颁发的“中华慈善奖”；2010年—2018年，如新中国连续九年荣获“中国慈善排行榜十大慈善企业奖”。如新（中国）因积极参与中华健康快车基金会扶贫治盲慈善事业，于2006年、2007年、2010年三度获得光明功勋奖和光明贡献奖。

持续深耕中国市场是如新的长期发展战略

自2020年新冠肺炎疫情发生以来，全球经济发展及国际形势面临着巨大的挑战。如新一直以来积极支持和配合政府工作，力求实现疫情防控和生产经营两手抓、两手硬。疫情期间，如新通过各地协同的生产和调配，积极推进线上业务，布局数字化转型，保证了市场供应和消费者的需求，为消费者带来不一样的消费体验，从而推动市场的消费需求。

宁怀恩表示，中国大陆仍然是如新最大的市场之一，具有显著增长的潜力。2014年，如新投资近5亿元在中国设立如新大中华创新总部园区，这是如新最大的海外投资。截至目前，如新集团已在中国建成5大生产基地和一个研发中心。

“最近，公司在上海投资3.6亿元扩建了大中华区创新总部园区二期项目，生产产能将扩大四倍，可以满足中国和亚洲地区的市场需求。我们在中国进行了这些重大投资，将如新作为公司的重点研发中心、制造中心和创新中心。中国政府坚持改革开放，向世界敞开大门，我们非常重视融入中国市场的机遇。相信中国作为世界第二大经济体，开放的市场必将带来无限的潜力，未来我们也将持续深耕中国市场的发展，并将其作为公司的长期发展战略。”宁怀恩说。（记者 陈晨 实习记者 田蜜）

(责编：曹淼、李源)

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