中共中央宣传部举行新时代住房和城乡建设事业高质量发展举措和成效新闻发布会。来源：网信网

人民网北京9月14日电 （记者王仁宏）今日，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍新时代住房和城乡建设事业高质量发展举措和成效有关情况。

住房城乡建设部副部长姜万荣表示，党的十八大以来，住房和城乡建设部动员和指导全行业全系统广大职工干部，深学笃行、真抓实干，努力建设大美城乡，促进全体人民住有所居，推进住房和城乡建设事业取得历史性成就。

这十年，是我国历史上保障性安居工程建设规模最大、投资最多的十年，亿万百姓喜圆安居梦想。住房保障体系不断完善，保障性住房建设稳步推进，棚户区改造大力实施，住房公积金惠及群体逐步扩大，住房保障能力持续增强。十年来，累计完成投资14.8万亿元，建设各类保障性住房和棚户区改造安置住房5900多万套，低保、低收入住房困难家庭基本实现应保尽保，1.4亿多群众喜圆安居梦。

这十年，是我国房地产业发展速度最快、房地产市场规范程度不断提高的十年，人民群众居住条件显著改善。牢牢把握“房子是用来住的、不是用来炒的”定位不动摇，因城施策、分类指导，促进房地产市场平稳健康发展。稳妥实施房地产长效机制，落实落细城市主体责任和省级监管责任，建立健全房地产市场监管体系，坚定不移稳地价、稳房价、稳预期。这十年，住房供应规模持续增加，商品住宅销售面积累计132.34亿平方米，是上一个十年的2.2倍。住房品质逐步提升，新建住房质量更高、配套设施更全、居住环境更加优美。

这十年，是我国城市发展方式加快转变、发展质量显著提高的十年，城市更健康、更安全、更宜居。十年来，城市功能不断完善，城市人居环境显著改善，城市治理水平明显提高。2021年，我国常住人口城镇化率达到64.72%，建成区面积6.2万平方公里，城市燃气普及率98.0%，供水普及率99.4%，城市建成区绿地率38.7%，人均公园绿地面积14.87平方米。人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

这十年，是我国乡村建设力度空前、乡村面貌发生巨变的十年，广大农民拥有了更多获得感、幸福感、安全感。全国2341.6万户建档立卡贫困户实现住房安全有保障，历史性解决了农村贫困群众的住房安全问题。累计建设5万个以上具有地方特色的美丽乡村，全国90%以上的自然村生活垃圾得到收运处理。6819个具有重要保护价值的村落列入中国传统村落名录，保护文物古迹、历史建筑、传统民居、寺庙祠堂等传统建筑52万栋，形成了世界上规模最大、内容和价值最丰富的农耕文明遗产保护群。

这十年，是我国建筑业转型升级、从建造大国迈向建造强国的十年，中国建造持续改变着中国的面貌。十年来，建筑业的国民经济支柱产业地位更加牢固，建筑产业现代化程度大幅提升，工程质量稳步提高。2021年，建筑业总产值达到29.3万亿元，是2012年的2.1倍；增加值达到8万亿元、占GDP的7%；吸纳就业超过5000万人。港珠澳大桥、北京大兴国际机场等一批世界级标志性重大工程相继建成，“中国建造”展示了强大综合国力。

姜万荣表示，站在新的历史起点上，我们将紧紧围绕新时代新征程党的中心任务，知责于心、担责于身、履责于行，奋力谱写住房和城乡建设事业高质量发展新篇章，为全面建设社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标作出新的更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(责编：王仁宏、高雷)

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