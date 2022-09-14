2022年9月14日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第七场，主题是“推动消费品工业增品种 提品质 创品牌”。（图片来源：工业和信息化部消费品工业司）

人民网北京9月14日电 （记者申佳平）婴幼儿配方乳粉是婴幼儿每日不可或缺的“口粮”。9月14日，在工业和信息化部举行的专题发布会上，工业和信息化部消费品工业司一级巡视员张晓峰回答记者提问时表示，近年来，工业和信息化部加大工作力度，采取多项措施推进婴幼儿配方乳粉追溯体系建设取得积极成效。根据2021年全国食品安全监督抽检结果，婴幼儿配方食品合格率达到99.88%，连续5年保持在99%以上。

张晓峰表示，近年来，工业和信息化部会同各地工业和信息化主管部门推动辖区内婴幼儿配方乳粉企业接入追溯平台，实现追溯体系覆盖范围的不断扩大。目前，平台已接入企业的数量达到98家，覆盖了全国企业户数的80%以上，国内总产量的90%以上，累计上传产品追溯数据超过16亿条。

同时，通过组织开发“婴配乳粉追溯”微信和抖音小程序，推动追溯体系与多个平台实现对接，形成了网页、公众号、小程序、国务院客户端、国家政务服务平台、市场监管总局追溯协作平台等多样化的查询矩阵，为消费者提供了丰富、便捷的追溯查询方式。此外，推动婴幼儿配方乳粉企业加大智能传感器、在线采集装置、投料控制系统等生产数字化技术手段的应用，不断提升质量管控能力和产品质量一致性。

张晓峰表示，下一步，工业和信息化部将继续完善婴幼儿配方乳粉追溯体系，进一步扩大覆盖企业范围，持续加强追溯平台的宣传推广力度，引导消费者更多查询使用，提高消费者对追溯平台的认知度，提升消费者对国产婴幼儿配方乳粉的认可度，提振消费信心。

(责编：申佳平、高雷)

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