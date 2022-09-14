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山东省开展大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场活动

2022年09月14日09:06 | 来源：大众日报
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原标题：我省开展大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场活动

为搭建高校毕业生和用人单位求职招聘对接平台，我省开展2022年大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场活动。活动时间为2022年9月5日至11月11日。

本次活动面向2022届未就业高校毕业生、往届未就业高校毕业生、2023届高校毕业生和有招聘需求的各类用人单位。在线下招聘活动方面，我省要求各市要结合本地区高校毕业生实际情况和用人单位需求，灵活举办由行业引领的“小、精、专”定制式线下专场招聘。积极联合当地教育部门、高校，并动员人力资源服务机构，发动各类企业组织“送岗位进校园”招聘。引导用人单位采用“先线上对接沟通、后线下面试洽谈”“先体验再求职”等招聘模式，提高招聘匹配度、成功率。

线上招聘活动方面，我省要求各市要持续推出各类行业性、区域性和针对不同人才类别的线上专场招聘。充分利用新媒体平台，开展直播带岗、视频连线、企业云宣讲等活动。引导用人单位细化招聘条件、毕业生准确填写求职信息，提高双方信息匹配效率。

活动期间，我省将在高校集中、毕业生数量多、就业压力大的城市，以及受疫情影响严重的地区，举办跨区域巡回招聘会。（记者 张春晓 ）

(责编：曹淼、李源)
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