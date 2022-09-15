本报记者 孔德晨

支持企业推动5G等技术应用于工业设备，支持远程设备操控、设备协同作业、无人智能巡检……9月6日，工业和信息化部组织编制的《5G全连接工厂建设指南》（简称《建设指南》）印发，提出“十四五”时期，主要面向原材料、装备、消费品、电子等制造业各行业以及采矿、港口、电力等重点行业领域，推动万家企业开展5G全连接工厂建设，建成1000个分类分级、特色鲜明的工厂，打造100个标杆工厂，推动5G融合应用纵深发展。

当前，中国“5G+工业互联网”建设项目已经达到3100个。工业互联网应用已经拓展到45个国民经济大类，产业规模突破万亿元，深刻影响着生活的方方面面。工信部有关负责人表示，为进一步加快“5G+工业互联网”新技术新场景新模式向工业生产各领域各环节深度拓展，推进传统产业提质、降本、增效、绿色、安全发展，工信部制定指南，指导各地区各行业积极开展5G全连接工厂建设。

5G全连接工厂，就是指充分利用以5G为代表的新一代信息通信技术集成，打造新型工业互联网基础设施，新建或改造产线级、车间级、工厂级等生产现场，形成生产单元广泛连接、信息（IT）运营（OT）深度融合、数据要素充分利用、创新应用高效赋能的先进工厂。

5G全连接工厂怎么建？

——开展分类分级建设。《建设指南》提出支持企业建设产线级、车间级、工厂级等不同类型5G全连接工厂。产线级5G全连接工厂建设，着重在单一生产环节、业务单元的设备连接、数据采集和5G融合应用创新方面能力建设。车间级5G全连接工厂建设，着重多产线多系统协同优化、数据价值充分释放、集成创新水平提升等能力建设。工厂级5G全连接工厂建设，着重跨车间跨层级互联互通、场景的深度和系统化应用、全要素生产率提升等能力建设。

——加快重点行业推广。工信部有关负责人介绍，将在电子设备制造、装备制造、钢铁、采矿、电力、石化化工、建材、港口、纺织、家电等重点行业和领域建设5G全连接工厂。“在重点行业和领域，推动发展基础较好、需求较明确的企业主体，率先建设5G全连接工厂，形成数字化、网络化、智能化转型升级标杆。”该负责人说，“同时，鼓励更多行业企业积极探索5G在工业生产各环节创新应用，实现提质、降本、增效、绿色、安全发展。”

根据不同行业需求，《建设指南》提出了不同的建设促进方向。

其中，针对电子设备制造行业产品迭代速度快、产品质量要求高、客户要求快速响应、降低劳动力成本、减少物料库存等需求，将促进精准动态作业、柔性生产制造、厂区智能物流等典型应用场景普及应用；针对采矿行业降低事故危险、保障作业人员健康、工作面少人化无人化需求，促进生产单元模拟、远程设备操控、设备协同作业、无人智能巡检等典型场景普及应用；针对家电行业，《建设指南》要求通过5G简化工厂内部网络，利用5G MEC承载工厂生产系统和应用，促进虚拟现场服务、厂区智能物流、厂区智能理货、生产过程溯源、工艺合规管理等典型场景普及应用。

“要通过加快‘5G+工业互联网’发展，打造5G全连接工厂，从‘县县通’到‘厂厂用’，进一步带动投资、刺激消费、畅通循环、促进转型。”工信部副部长张云明说。

(责编：袁勃、牛镛)

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