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工程机械国内市场满足率超96%——

中国挖掘机起重机产量全球第一

2022年09月15日07:33 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京电  （记者王政）记者近日从工业和信息化部获悉，党的十八大以来，中国工程机械行业制造技术、工艺和装备水平不断提升，国内市场满足率达96%以上，有效支撑了国民经济领域建设需要。

　　产品体系不断丰富。中国已形成22大类工程机械产品，成为产品类别和品种最齐全的国家之一。工程机械国内市场满足率从2012年的不到90%提高到目前的96%以上，挖掘机、起重机、装载机等主要产品产量居全球第一。

　　技术水平大幅提高。16米级超大直径盾构机、700吨挖掘机、4000吨级履带起重机等一批重大装备成功研制并实现应用。2米及以上大型全液压旋挖钻机实现批量生产。掘进机国内市场占有率超过90%。

　　企业竞争力持续增强。10家企业进入全球工程机械制造商50强，其中，徐工集团、三一重工、中联重科进入前10强。在江苏、湖南、山东、广西等地形成了一批规模效应明显、产业链带动性强的工程机械产业集群。

　　国际化发展提速。企业发展实现从研发生产国际化到品牌和管理体系国际化的转变，产品出口全球210多个国家和地区，出口及海外营业收入占比超过30%。2021年工程机械产品进出口总额377.5亿美元，贸易顺差303亿美元。

　　工信部有关负责人表示，下一步，将着力完善工程机械产业创新体系，补短板、锻长板，加强基础能力建设；依托先进制造业集群、国家新型工业化产业示范基地建设，推进产业链现代化；大力发展新一代工程机械，加快工程机械朝着智能化、数字化、绿色化、网络化方向发展。

(责编：袁勃、牛镛)
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