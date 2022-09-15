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俯瞰中国—东盟博览会举办场馆广西南宁国际会展中心。

吴志勇摄

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近年来，在中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会的助力下，中国与东盟各国持续开展广泛务实合作，在基础设施建设、数字经济发展、人员往来交流等方面取得累累硕果。今年是中国东盟全面战略伙伴关系开局之年，站在新起点上，中国—东盟这一重要平台将迎来新机遇，谱写新篇章。

9月16日至19日，第十九届中国—东盟博览会（简称“东博会”）、中国—东盟商务与投资峰会（简称“峰会”）将在广西南宁举办。站在中国东盟全面战略伙伴关系的新起点上，中国—东盟这一重要的开放平台将发挥新动能，展现新作为。

中国与东盟山海相连，30多年来始终保持着亲密友好的合作关系。去年，习近平主席向第十八届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会致贺信时指出：“中国和东盟建立对话关系30年来，双方全方位合作不断深化，互为最大贸易伙伴，成为亚太区域最具活力的合作。新冠肺炎疫情发生以来，双方携手抗疫、共克时艰，以实际行动诠释了守望相助、休戚与共的命运共同体精神。”

新的起点，新的机遇。通过东博会、峰会平台，中国将与东盟各国在区域基础设施建设、经贸、数字互联互通等领域开展更广泛合作，推动构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。

提升战略互信，加强基础设施互联互通

8月29日，一列满载越南线槽、中国海南椰子汁等货物的海铁联运集装箱班列，从广西钦州港站开出，驶向重庆团结村站。这是西部陆海新通道海铁联运班列开行的第2万列，也是这条国际贸易物流大通道建设5年来交出的阶段性答卷。

西部陆海新通道北接丝绸之路经济带、南连21世纪海上丝绸之路。“5年来，南宁国际铁路港、北部湾国际门户港等一批重大工程陆续开竣工，西部陆海新通道基础设施建设不断完善，进一步畅通了我国与东盟国家的贸易通道。”广西壮族自治区交通运输厅党组书记陈鸿起说。

提升战略互信，深入对接发展规划。习近平总书记强调，中方愿同东盟一道，按照《落实中国—东盟战略伙伴关系联合宣言的行动计划（2021—2025）》，推进未来5年各领域合作；落实《中国—东盟关于“一带一路”倡议同〈东盟互联互通总体规划2025〉对接合作的联合声明》，依托陆海新通道建设，加强铁路、公路、港口、机场、电力、通信等基础设施互联互通合作，加快推进现有经济走廊和重点项目建设，积极构建中国—东盟多式联运联盟。

在东博会、峰会助力下，这些年来，中国—东盟互联互通硕果累累：广西在友谊关等开放口岸与越南开展国际道路运输业务，陆续开行多条国际运输线路；北部湾港与东盟国家海上航线合作不断加强，钦州港—关丹港双向集装箱直航等一批航线开通；截至目前，西部陆海新通道已辐射国内16个省（区、市）59个城市111个站，货物流向通达全球113个国家和地区的335个港口，运输品类640多个……

西部陆海新通道建设步伐仍在加快。8月28日，西部陆海新通道骨干工程——平陆运河建设动员大会在广西钦州市举行。平陆运河建成后预计每年可为西部陆海新通道沿线地区节省运输费用52亿元人民币以上。

“我们将继续以东博会、峰会为抓手，高水平服务中国—东盟互联互通。以西部陆海新通道建设为牵引，促进沿线交通、物流、商贸、产业深度融合，加快建成连接中国与东盟时间最短、服务最好、价格最优的陆海新通道。”广西壮族自治区主席蓝天立说。

提升经贸合作，推动开放市场全面发展

走进位于中国（凭祥）东盟水果小镇的生和堂健康食品有限公司生产车间，数十名工人正围坐一起，对龟苓膏产品进行封装。包装好的龟苓膏将从这里发往全国各地。“我们从越南收购优质仙草原料后，在基地内完成生产、加工等环节。目前，公司产品供不应求。”该公司总经理胡建红说。

水果小镇的繁荣发展是中国—东盟自由贸易区迈向更高水平的一个缩影。中国—东盟自贸区的建立，助力广西走向开放前沿。今年年初，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施，为自贸区发展注入了新动能。

习近平总书记强调，用足用好中国—东盟博览会平台功能，为中国—东盟乃至东亚地区经贸合作全面发展发挥更大作用。

数据显示，2004年至2021年，共有101.5万名中外客商参与东博会、峰会。近5年，东博会签约项目近700个，签约金额逐年增长。东博会和峰会人气越来越高的背后，是中国—东盟贸易的跨越式发展。

2004年至2021年，中国—东盟双边贸易额从1059亿美元增长到8782亿美元，2020年以来东盟连续两年成为中国第一大贸易伙伴。与此同时，广西对东盟贸易额从82.9亿元人民币增长到2821.2亿元人民币，东盟连续22年成为广西第一大贸易伙伴。

“东博会是中国—东盟自贸区建设的‘助推器’。第十九届东博会将围绕中国—东盟自贸区升级、RCEP生效实施等，首次设立东盟和RCEP精品展区，举办80多场重点投资促进活动，帮助参展企业获得更多商机。”东博会秘书处秘书长、广西博览局局长韦朝晖说。

“很多厂家、供应商都是通过东博会这个平台对接上的，RCEP实施后，我们会有更大合作空间。”借助东博会平台，文莱广西商会会长、文莱食之鲜国际有限公司销售总监郑作亮把广西的沃柑、八角、中草药以及文莱的虾片等产品从中国、文莱延伸到东盟多个国家，并向共建“一带一路”沿线国家和地区拓展。

2020年，云上东博会平台正式上线。发展至今，东博会已实现“云上”常态。“希望我们公司的榴莲产品能通过云上东博会源源不断地走进中国和其他国家的市场。”马来西亚帝一榴公司负责人陈志强期待万分。

“东博会、峰会连续成功举办18届，在促进区域经济一体化、服务国家外交战略、服务构建新发展格局、推动广西开放发展等方面，发挥了独特、关键和重要的作用。”广西壮族自治区党委书记刘宁说。

提升科技创新，深化数字经济合作共赢

夜幕降临，位于中国—东盟信息港核心基地的广投数字经济示范基地依旧灯火通明。自2015年第十二届东博会启动中国—东盟信息港项目以来，这里入驻了华为、浪潮等20多家互联网企业，涵盖了大数据、云计算、金融科技、电子商务等产业。

习近平总书记强调，中方愿同东盟一道建设中国—东盟信息港，推动数字互联互通，打造“数字丝绸之路”。

在中国—东盟信息港建设推动下，中国—东盟跨境经贸服务水平不断提升。“今年以来，我们对东盟的跨境电商业务增长很快！”广西跨境购电子商务有限公司副总经理卢裳健说。得益于便利的通关措施，南宁跨境电商通关效率不断提升，总体出口通关时长压缩至1小时，通关能力达日均100万件。

为更好地打造“数字丝绸之路”，中国—东盟信息港股份有限公司建设了多个经贸服务平台。目前，智慧湾海港数字化平台可减少数据重复录入，提高通关效率；中国—东盟商贸通数字化平台则借助互联网、物联网和区块链技术，形成了集交易、通关、供应链、金融、物流为一体的服务平台。

跨境经贸的蓬勃发展也催生了跨境电商直播这一新兴业态。中国（南宁）跨境电子商务综合试验区正建成面向东盟的跨境电商直播基地，为国内外企业提供多语种的跨境直播服务。“聘请东南亚小语种人才进行直播带货，东盟市场一下就打开了，直播电商在东南亚很有前景！”看着直播平台的粉丝数逐日攀升，南宁百宝汇仓储服务有限公司总经理陈康对未来充满信心。

数字技术赋能创新发展，中国—东盟合作前景广阔。本届东博会、峰会期间还将召开第五届中国—东盟信息港论坛。广西壮族自治区党委宣传部副部长、网信办主任韦凤云介绍，本届论坛预计签约合作项目20余个，涵盖数字经济、物联网、科技成果转化等多个方面。

《 人民日报 》（ 2022年09月15日 06 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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