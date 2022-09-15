截至8月底
今年落实水利建设投资9776亿元
2022年09月15日08:41 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京9月14日电 （记者李晓晴）记者从水利部获悉：截至8月底，今年落实水利建设投资9776亿元，较去年同期增加3296亿元、同比增长50.9%。截至8月底，完成水利投资达7036亿元、同比增长63.9%；8月当月完成投资1361亿元，创单月完成投资纪录。有11个地区完成投资超过300亿元，特别是广东、云南两省完成投资超过500亿元，为历史同期最高水平。推动水利投融资改革政策落地见效。1—8月，水利项目落实地方政府专项债券1877亿元、同比增长143%；落实银行贷款和社会资本2388亿元、同比增长69.6%。
《 人民日报 》（ 2022年09月15日 14 版）
(责编：牛镛、白宇)
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