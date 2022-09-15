本报记者 沈靖然

步行山间，声声鸡鸣穿林而来。在云南省曲靖市麒麟区三宝街道林下爨鸡养殖场，成群结队的鸡群正在茂盛松林间觅食。走近细看，这种鸡和市面上常见的品种大有不同，鸡冠呈复合冠，如花朵簇拥。“这是曲靖的本地鸡种爨鸡，又叫花冠鸡。”养殖场负责人宋长胜介绍，他承包的松林养殖面积达1200亩，年出栏量3万羽，“产品主要卖往上海、广州等地，每只鸡的批发价就达到320元以上，精品蛋能卖到10元一个，而且供不应求。”

千亩松林里，鸡群顺着搭在松树间的树枝“阶梯”踱步登高，竟能爬上枝头嚼食松针。宋长胜说：“除了饲料，松林里的虫卵、野菜、野草都是鸡群的食物。低密度生态养殖提高了鸡肉品质，也能卖出更好的价格。”

养殖场内，工人用手推车将收集到的鸡粪往远处一间平房里运，随后投放到房间内一个面积十几平方米的池子里，作为池中黑色小虫的食物。2020年，在麒麟区农业农村局畜禽改良站的指导下，宋长胜引进养殖了一批黑水虻，尽管每公斤虫卵售价高达1000元，他却一点也不心疼。“黑水虻成虫蛋白质含量高，是优质的饲料，爨鸡食用后，产蛋率能提升15%。”宋长胜介绍，平均1公斤黑水虻幼虫可消耗4公斤的鸡粪，最后孵化成400公斤的成虫，营养价值可抵约1500公斤的苞谷饲料，约合4500元。靠着养殖黑水虻，养殖场每年可节省10多万元的饲料费用。

过去发展畜禽养殖，粪便污染是一大问题。如今宋长胜的养殖场能形成这样的良性循环，得益于麒麟区畜禽养殖废弃物资源化利用项目。项目共改造升级83个规模养殖场，建设76个村级粪污收集处理中心，其中包括两个黑水虻养殖试验示范基地，使得全区大型规模养殖场处理粪污配套率达100%，粪污资源化利用率达95%以上。

在麒麟区茨营镇泥石冲畜禽粪污利用中心，从区内各养殖场运来的畜禽粪经过翻耙搅拌作业后，与秸秆、腐殖土等原料一起进行堆捂发酵，年产出有机肥1000吨，每年节约生产成本100万元以上。“过去大家避之不及的畜禽粪，如今可都是宝贵资源！”麒麟区农业农村局畜牧兽医科副科长张荣介绍，粪便经过二次利用实现种养循环，在提升农业效益、降低成本的同时，也降低了养殖污染。

“2021年，麒麟区畜牧业总产值达36亿元，其中生态养殖的比重就超过1/3。”麒麟区农业农村局局长李坤对未来充满期待，“下一步，我们将大力发展生态养殖，持续推进畜牧产业升级提档，为乡村振兴提供产业支撑。”

《 人民日报 》（ 2022年09月15日 14 版）

(责编：牛镛、白宇)

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