中国城市人居环境显著改善 建成区绿地率达38.7%
2022年09月15日08:51 | 来源：中国新闻网
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原标题：（中国这十年）中国城市人居环境显著改善 建成区绿地率达38.7%
近十年来，中国城市加快发展，城市人居环境也得到显著改善。中国住房和城乡建设部14日公布的数据显示，中国城市建成区绿地率达到38.7%，人均公园绿地面积14.87平方米。
在当天召开的中共中央宣传部“中国这十年”系列主题新闻发布会上，中国住房和城乡建设部副部长姜万荣表示，这十年，是中国城市发展方式加快转变、发展质量显著提高的十年，城市更健康、更安全、更宜居。中国推进内涵式、集约型、绿色化发展，努力探索中国特色的城市高质量发展道路。十年来，城市功能不断完善，城市人居环境显著改善，城市治理水平明显提高。2021年，中国常住人口城镇化率达到64.72%，建成区面积6.2万平方公里，城市燃气普及率98%，供水普及率99.4%，城市建成区绿地率38.7%，人均公园绿地面积14.87平方米。
中国住房和城乡建设部办公厅主任李晓龙表示，这十年，中国持续开展城市生态修复和功能修补，全面实施城镇老旧小区改造，深入推进生活垃圾分类、城市园林绿化，基本消除了地级以上城市建成区的黑臭水体，城市环境更加宜居。累计开工改造老旧小区16.3万个，惠及居民超过2800万户，297个地级以上城市实行垃圾分类，覆盖1.5亿户居民，城市人居环境大幅改善。同时，城市综合承载力、城市安全发展基础、城市工作体制机制均实现稳步提升。
“我们的城市已经进入城市更新的重要时期。”中国住房和城乡建设部新闻发言人、住房改革与发展司司长王胜军表示，当前中国城市的老旧小区改造、城市基础设施补短板，更新改造等方面的任务量也很大，下一步将实施城市更新行动，推动城市建设事业高质量发展取得新成效。(记者 陈溯)
(责编：赵竹青、陈键)
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