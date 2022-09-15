山区村民有了“光伏存折”
2022年09月15日08:54 | 来源：人民网－人民日报海外版
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江西省赣州市会昌县庄口镇黄沙村建成集荒地、屋顶、水面和双轴式全自动追光于一体的地面综合示范电站，既为村集体带来产业分红，又为村民提供就业机会。
图为庄口镇黄沙村20兆瓦光伏发电站。
朱海鹏摄（人民视觉）
(责编：罗知之、陈键)
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