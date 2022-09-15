住房保障体系不断完善
本报北京9月14日讯（记者崔国强）中共中央宣传部14日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍新时代住房和城乡建设事业高质量发展举措和成效有关情况。
“这十年是我国历史上保障性安居工程建设规模最大、投资最多的十年，人民群众喜圆安居梦想。”住房和城乡建设部副部长姜万荣介绍，住建部把加快推进住房保障体系建设作为满足群众基本住房需求、实现全体人民住有所居的重要任务。住房保障体系不断完善，保障性住房建设稳步推进，棚户区改造大力实施，住房公积金惠及群体逐步扩大，住房保障能力持续增强。十年来，累计完成投资14.8万亿元，建设各类保障性住房和棚户区改造安置住房5900多万套，低保、低收入住房困难家庭基本实现应保尽保，1.4亿多群众喜圆安居梦。
房地产市场规范程度不断提高，人民群众居住条件显著改善。住建部牢牢把握“房子是用来住的、不是用来炒的”定位不动摇，因城施策、分类指导，促进房地产市场平稳健康发展。稳妥实施房地产长效机制，落实落细城市主体责任和省级监管责任，建立健全房地产市场监管体系，坚定不移稳地价、稳房价、稳预期。这十年，住房供应规模持续增加，商品住宅销售面积累计132.34亿平方米，是上一个十年的2.2倍。
这十年，我国城市发展方式加快转变，发展质量显著提高，城市更健康、更安全、更宜居。十年来，城市功能不断完善，城市人居环境显著改善，城市治理水平明显提高。2021年，我国常住人口城镇化率达64.72%，建成区面积6.2万平方公里，城市燃气普及率98%，供水普及率99.4%，城市建成区绿地率38.7%，人均公园绿地面积14.87平方米。
乡村建设力度空前，乡村面貌发生巨变。深入落实脱贫攻坚、全面推进乡村振兴的任务要求，大力实施农村危房改造，推进乡村建设行动，整治农村人居环境，努力建设美丽宜居乡村。全国2341.6万户建档立卡贫困户实现住房安全有保障，历史性解决了农村贫困群众的住房安全问题。累计建设5万个以上具有地方特色的美丽乡村，全国90%以上的自然村生活垃圾得到收运处理。6819个具有重要保护价值的村落列入中国传统村落名录，保护文物古迹、历史建筑、传统民居、寺庙祠堂等传统建筑52万栋，形成了世界上规模最大、内容和价值最丰富的农耕文明遗产保护群。
这十年是我国建筑业转型升级、从建造大国迈向建造强国的十年。住建部深化建筑业“放管服”和工程建设项目审批制度改革，完善监管体制机制，强化质量安全管理，优化营商环境，推动智能建造与新型建筑工业化协同发展。十年来，建筑业的国民经济支柱产业地位更加牢固，建筑产业现代化程度大幅提升。2021年，建筑业总产值达到29.3万亿元，是2012年的2.1倍，增加值达到8万亿元，吸纳就业超过5000万人。
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