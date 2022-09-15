手机中高端市场竞争加剧
尽管上半年国内智能手机市场呈现低迷状态，但下半年仍被寄予厚望。究其原因，除了经济环境向好，企业清库存进入尾声等因素之外，传统旗舰手机将会在下半年上市，而这一直是消费者关注的焦点，如苹果iPhone 14系列和华为Mate50系列等。
9月6日，华为宣布推出Mate50系列手机。其中，华为Mate50售价4999元起，Mate50 E售价3999元起。“十年来，Mate系列始终坚持极致、高端、创新，每一代都是华为尖端科技的集大成者。Mate50系列既有最先进技术，又开启XMAGE移动影像新时代，把极致的科技创新体验带给每一位消费者。”华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东说。
9月8日，苹果推出iPhone 14系列手机，售价5999元起，价格基本保持不变。iPhone 14 Pro配置了苹果自研的最新芯片A16，并采用“药丸屏”设计；iPhone 14基础款则沿用了A15芯片和“刘海屏”。
巧合的是，两家新款手机都采用了一项技术，即可以在离线状态下发送消息。其中，华为Mate50系列是全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机，在无地面网络信号或者身处特殊情况时，手机仍能向外界传递信息。iPhone 14系列也可在离线状态通过通信卫星发送紧急求救信息。
显然，在当前全球经济下行压力加大背景下，面临生产、零部件成本提高、运输价格上涨等不利因素，手机厂商在高端市场的比拼更加激烈，既要有最佳的供应链控制能力从而压缩成本，还要不断进行突破式创新。
市场调研机构Counterpoint发布的最新报告显示，今年第二季度，中国高端（批发价格在400美元及以上）智能手机销售额占比从去年同期的31%增长至33%。在智能手机整体销量同比下滑14%的情况下，高端智能手机销量仅同比下滑10%。排名前六的原始设备制造商占据了高端市场的95%。其中，2022年第二季度，中国高端智能手机市场份额排名第一的品牌为苹果，占比46%；第二至第六位分别为vivo、华为、荣耀、小米和OPPO，市场份额分别为13%、11%、9%、8%和8%。
Counterpoint认为，中国智能手机销量在2022年第二季度下滑并达到近十年来销量的历史最低点。随着中国5G的高普及率和智能手机缺乏有新意的创新点，更多消费者倾向于购买偏高端智能手机以避免频繁升级，整个高端细分市场在2022年第二季度没有大幅下滑。
“国内手机市场的5G渗透红利已趋近饱和，市场销售端的品牌份额逐步向高端品牌集中。加快向高端市场冲击已成为国产手机厂商的必选项，也将全方位提升国产手机品牌的研发能力和市场能力。”众诚智库执行总裁韦玉怀说。
赛迪顾问数字经济研究中心高级分析师周君坦言，今年以来，国内智能手机高端市场竞争激烈，随着华为高端业务受阻，苹果逆势而上，国产手机厂商在影像、折叠屏等领域打造高端产品亮点，但其高端化进程并不顺利。
对于此次华为能否借助Mate50系列获取更多国内高端手机市场份额，赛迪智库无线电研究所高级咨询师钟新龙认为，华为想依靠Mate50系列重回智能手机高端市场第一，可能并不容易。但是对重回大众印象、唤起品牌信心来说，这是关键举动。
天风国际分析师郭明錤表示，高端产品是当前手机品牌的出路，如果华为Mate50系列市场反应好的话，对其他国内高端手机品牌也会有鼓舞效果，有利于降低消费电子市场下行周期的影响。
当前，国内市场手机的平均价位段已增至2700元至3000元。同时，手机市场呈现两极分化，2000元以下市场萎缩，换机周期变长，下降更剧烈；高端市场份额逆势增长，证明高端用户购买力不减，但需要真正创新的产品来打动消费者。由此可见，在这样的市场环境下，发力中高端市场十分重要。而想要在中高端市场脱颖而出，关键还是差异化的产品和技术，这已成为主流手机厂商的共识。
正因为如此，国产主流手机厂商纷纷在自研芯片方面加大投入，比如小米推出的澎湃C1/G1/P1自研芯片、OPPO的马里亚纳X自研影像芯片、vivo首款V1自研芯片等。国产手机厂商掌握更多核心技术，不仅可以从同质化的手机行业中打开新局面，更有助于产业链自主可控，夯实向产业链中高端迈进的基础。
“今年以来，在需求萎缩和不断冲击高端手机市场中，国产手机品牌的综合实力不断提升，研发投入明显加大，并加快了产品技术迭代和底层创新。从国产品牌纷纷进入折叠屏手机市场，加大对高端市场的渗透，就能看出这一趋势。预计下半年国产品牌还会推出折叠屏手机新品，进一步夯实在高端市场的布局和竞争。”韦玉怀说。
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