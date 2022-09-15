祝惠春

原标题：期货有效服务统一大市场建设

2021年，我国社会消费品零售总额44.1万亿元。我国已成全球第二大消费市场，第一贸易大国。今年4月，《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，成为中国特色社会主义市场经济的重要顶层设计，对于释放内需潜力，推动国内国际双循环相互促进，增强我国超大规模市场优势至关重要。

日前，在2022中国（郑州）国际期货论坛上，专家们表示，期货市场具有独特的功能和优势，与全国统一大市场“高效规范、公平竞争、充分开放”的建设目标高度契合，特别是在加快建设全国统一的市场制度规则，打破地方保护和市场分割，打通制约经济循环的关键堵点，促进大宗商品等要素资源在更大范围内畅通流动等方面，将发挥更加重要的作用。

突出三大功能 支持产业发展

世界进入新的动荡变革期。面对百年未有之大变局，全球经济体都有一个共同需求：更好地管理风险和筹集资金。

期货和衍生品市场专业、复杂、小众，但对国计民生、经济运行、市场秩序的影响却很大。全国人大财经委副主任委员尹中卿表示，每个上市的商品期货品种，背后都有相应的实体产业支撑。期货和衍生品合约标的、交割制度设计，也都体现国家产业政策的导向。今年8月1日正式实施的《期货和衍生品法》明确规定：“国家支持期货市场健康发展，发挥发现价格、管理风险、配置资源的功能”“国家鼓励利用期货市场和衍生品市场从事套期保值等风险管理活动”“国家采取措施推动农产品期货市场和衍生品市场健康发展，引导国内农产品生产经营”，更加突出期货和衍生品为国民经济、实体经济服务的功能定位。

中国期货业协会党委书记、会长洪磊认为，期货市场是资源配置的重要场所，也是建设全国统一大市场的重要抓手。期货市场具有发现价格、管理风险、配置资源三大功能，发挥这三大功能，是服务全国统一大市场建设的具体实现方式。目前我国期市已具备进一步服务统一大市场建设、构建新发展格局的条件。

发现价格是期市的核心功能之一。期货和衍生品市场发现和传递价格信号，由此连接期货与现货、衍生品与实体经济，并由此延伸出“定价能力”问题，即通过价格发现形成普遍认可的、具有国际影响力的市场预期价格，为相关行业提供定价基准，引导现货价格规范化及资源合理配置。

自2010年我国成为全球第二大经济体以来，中国商品期货交易量已经连续12年位居全球首位，期货市场价格形成机制不断成熟，价格应用场景和范围不断拓展，整体价格影响力稳步提升。据洪磊介绍，目前，期货市场期现相关性在90%以上的品种超六成，铜、铁矿石、棉花、棕榈油等品种期现价格相关性在95%以上。铜、PTA、豆粕等重要品种价格已成为现货贸易定价基准，上海原油和国际铜价格辐射范围逐步向东北亚和东南亚地区扩展。

管理风险是期市第二个功能。锁定风险、规避风险、对冲风险，通过期货和衍生品市场套期保值，实体产业和企业可以抵御价格大幅波动带来的风险，改进库存管理，实现稳健经营、资产保值增值。

洪磊认为，期货市场通过对风险进行定价和交易，实现风险的转移和配置，用市场化手段减少价格因素对经营主体的冲击，促进了资源的合理有效流动。近年来，期货市场风险管理功能稳步发挥，期货市场在服务粮食安全、能源资源安全、产业链供应链安全等方面的作用逐步受到社会公众和管理层的认可。

配置资源是期市第三个功能。现代经济里，大到从事跨国经营的行业巨头，小至进行土地承包经营的农户，他们对期货和衍生品都有着巨大的需求。尹中卿表示，《期货和衍生品法》提倡期货市场与现货市场、衍生品与实体经济的深度融合，支持和鼓励各类经济实体参与期货市场，吸引全社会的沉淀资本通过期货和衍生品工具，实现对社会资源、产业资源的优化配置，满足实体经济发展需要，提高实体经济运作效率。

发挥独特优势 服务更加多元

去年以来，在国际原油价格大幅波动的背景下，PTA价格涨幅相比国际原油低了22.8个百分点，一定程度缓冲了上游价格上涨对下游聚酯和纺织产业的冲击。

PTA是具有中国特色的一个代表性期货品种。我国期市依托完整的工业体系，发掘国民经济重要产业链的中间产品，在服务保供稳价、增强产业链韧性等方面的积极作用已初步显现。

证监会副主席方星海表示，我国期市走出了一条中国特色的发展之路。除了推出中国特色期货品种，还构建了中国特色监管制度，创新了中国特色业务模式。比如，助力脱贫攻坚和乡村振兴，创立并稳步扩大“保险+期货”模式，构建农业补贴、农产品期货和农业保险的联动机制，形成农产品市场风险向期货市场转移而农业经营主体受益的闭环。创新开展“商储无忧”项目，帮助承储企业利用期货对冲在库尿素贬值风险，探索期货服务国家大宗商品储备新模式等。

今年上半年，我国150家期货公司的总资产达到1.58万亿元，净资产1753亿元，跟去年末相比，分别增长了14.5%和8.61%。如今期货公司共有5家A股和H股上市公司。“期货经营机构的业务，从初期的经纪业务逐渐扩展到了风险管理、资产管理、投资咨询等创新业务领域，期货公司逐步向综合衍生品服务商转型。”冠通期货总经理母润昌表示，创新与开放是期市发展方向，贴近产业服务实体是发力点。期货公司正依托服务实体经济的发展，借力期货行业开放创新扩容发展的趋势，打造自身经营特色，与期货市场共同成长。

在物产中大期货副总经理景川看来，当下，期货品种上市机制修改为注册制，带来更大的灵活性，有利于市场化的基础上增强服务实体经济精准配置。场外衍生品交易制度设立，将对手协议方式、终止净额结算、履约保障、交易报告库等衍生品交易的基础制度通过法律形式明确下来，为实现场内场外的协调融合奠定了基础。

南华期货董事长罗旭峰告诉记者，期货合约是标准化的，期货市场形成的公开价格为大宗商品市场提供了一个权威的价格基准。期货市场为各产业企业提供了一个非常好的风险管理工具，能够更好地促进要素的合理流通和资源的最优配置。

方星海表示，随着越来越多的期货品种成为现货贸易定价基准，期市服务实体企业有效应对市场波动风险，提供更贴近产业需求的“期货标准”。一般来说，商贸流通体系标准化程度有限，是制约大宗商品在全国范围内顺畅流通的重要因素之一。而期货交割仓单的标准化，使相关规则标准传导至生产流通领域，助力资源要素高效配置。例如，纯碱期货通过合理设置交割标准，贴近了光伏玻璃企业用碱需求。

期市大力促进国内商品市场循环畅通。目前期货交易所已经设立近千家交割库，分布在品种的主要产、销及贸易集散地。通过充分发挥期货交割功能，便利产业企业进行实物交收，能够促进区域间的要素流动和供需间的有效对接，进而有助于消除市场分割，促进商品集散流通。例如，苯乙烯期货将交割区域覆盖面扩大至9省份，实现覆盖全国近九成苯乙烯的产销量。油脂油料企业通过菜系品种交割厂库平台，打破传统市场地域限制，将菜籽油、菜籽粕销售至全国市场。

通过20号胶期货保税交割获得货源，再通过中欧班列出口至波兰、德国，开辟新的贸易流向，实现了期现货、境内外市场的双联通……期市正助力统一大市场双向开放。国际市场大宗商品价格通常是由期货和衍生品市场形成的价格决定的。期货和衍生品市场本质上是一个国际化市场，对外开放和国际化是提高期货和衍生品市场核心竞争力的必由之路。建设全国统一大市场，需要有效利用全球要素和市场资源、使国内市场与国际市场更好联通。按照“引进来、走出去”原则，期货市场正在有序推动对外开放和国际化进程，便利全球客户资源配置、风险管理。

聚焦国家战略 护航实体经济

随着《期货和衍生品法》落地实施，我国期市发展迎来全新的起点。方星海表示，下一步，中国证监会将与市场各方携手并肩，以服务构建新发展格局为主线，聚焦服务实体经济和国家战略，充分发挥期货功能作用，更好地为实体经济和国家发展大局保驾护航。

持续丰富产品供给，围绕统一大市场、绿色发展等国家重大战略导向和市场转型发展需求，在不断完善传统品种风险管理“工具箱”的同时，积极探索推出碳排放、物流、指数等新型产品，提升服务实体经济的广度和深度。

深化市场功能发挥，紧贴产业需求优化合约规则，多措并举降低市场参与成本，创新服务推动产业企业参与，有效提升期货价格的真实性、公允性、权威性，积极发挥价格信号作用，促进商品要素在全国市场有效配置。

强化制度保障作用，深入贯彻《期货和衍生品法》，做好配套制度“立、改、废”工作，充分利用法律赋予的红利和机遇，丰富监管工具箱，打击违法违规行为，维护市场“三公”秩序，保障各类市场主体公平有序参与期货市场。

稳步推动对外开放，加快开放型品种布局，进一步推动QFII/RQFII参与，在风险可控前提下积极探索对外开放新路径新模式，推进国际监管合作，不断提升大宗商品价格的国际影响力。

随着期货市场的战略意义越来越重要，各级政府对期市也更关注。比如，河南省政府今年4月印发了《关于支持郑州商品交易所优势再造的意见》，提出围绕产品创新、服务优化、科技赋能、生态建设四大主线，把郑州商品交易所打造成为国际一流的衍生品交易所和大宗商品定价中心。

据了解，目前郑商所上市品种覆盖粮、油、糖、果、能源、化工、纺织、冶金、建材等多个国民经济重要领域，逐渐成长为具有重要国际影响力的现代化衍生品枢纽。根据国际期货业协会公布的成交量排名，今年上半年，郑商所成交量在排名中位居第10。郑商所的棉花、白糖等品种期货价格为国家宏观调控提供了重要价格参考，“郑州价格”在服务实体经济发展中的作用进一步凸显。

郑州商品交易所理事长熊军表示，郑商所将充分把握《期货和衍生品法》出台带来的重大机遇，在管控好市场风险的前提下，更好发挥期货市场发现价格、管理风险、配置资源功能作用，持续推动要素市场化配置改革，积极助力全国统一大市场建设。

(责编：罗知之、陈键)

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