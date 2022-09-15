精准拆解影子银行风险
防控金融风险是防范化解重大风险攻坚战的重头戏，当前已经取得重要阶段性成果。近日，银保监会透露，金融风险从发散逐步转为收敛，一批重大隐患被“精准拆弹”，高风险影子银行规模较历史峰值压降约29万亿元，金融秩序明显好转。
所谓影子银行，主要指非银行金融机构的信贷业务，是游离于银行监管体系之外、可能引发系统性风险和监管套利等问题的信用中介体系，包括各类相关机构和业务活动。具体包括，同业特定目的载体投资和同业理财、委托贷款、信托贷款、P2P网络贷款等。
影子银行业务层层嵌套，部分资金投向不透明，监管部门难以有效控制实际杠杆率。个别银行在为企业提供融资时，借助影子银行，将短期资金提供给长期项目融资，增加了流动性风险。此外，影子银行业务还与一些违规信贷联系密切。个别银行将原本应该支持实体经济的信贷资金，通过影子银行“通道”，将“表内”信贷资金变成“表外”理财资金，为部分企业违规输入资金，积聚了金融风险。
影子银行的业务往往在多个市场、多种金融机构之间交叉运行，使得金融风险在不同市场和机构之间的传染性大大增加。高风险影子银行业务一旦失控，可能引发系统性风险。
近年来，监管部门把拆解影子银行风险作为重要工作，并将规范资管行业发展作为这项工作的重要抓手。经过持续整治，我国类信贷影子银行风险明显收敛，存量资产大幅度压降。有效遏制了资金脱实向虚，为稳定宏观经济大盘，发挥金融的逆周期调节作用，创造了政策空间。
虽然整治工作取得明显成效，但影子银行依然是当前金融工作中的潜在风险点，稍有不慎可能反弹回潮。应看到，影子银行部分产品结构复杂、杠杆水平高，隐藏风险依然较大。一些机构可能会打着金融创新的旗号，衍生出影子银行的新变种，值得高度警惕。
要加强类信贷影子银行风险监测，持续压降高风险影子银行业务。严禁多层嵌套、资金空转、脱实向虚、伪金融创新等行为。金融机构要认真落实资管新规，按时完成银行理财、信托等存量个案资管业务整改，防止再次通过交叉性金融产品无序加杠杆。监管部门应继续加强对各类影子银行业务的监测分析，做好有关应对预案，对一些跨市场、交叉性的新产品、新业务，要通过金融监管协调机制及时监管，防止出现监管空白和套利行为。
防范影子银行风险反弹，需对银行金融机构保持监管定力，督促银行等金融机构落实监管要求，切实规范整改影子银行和交叉金融业务，坚定不移推进理财业务转型，加强银行等金融机构的合规建设，更好地为实体经济服务。银行金融机构需要在服务实体经济中发挥作用，切莫为了小利迷失了金融本源。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家税务总局：制造业中小微企业缓缴税费政策再延长4个月
- 人民网北京9月15日电 （记者车柯蒙）为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步支持制造业中小微企业发展，继续助企纾困解难，9月14日，税务总局联合财政部制发了《关于制造业中小微企业继续延缓缴纳部分税费有关事项的公告》（2022年第17号，以下简称《公告》），明确自2022年9月1日起，按照《国家税务总局 财政部关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》（2022年第2号）已享受延缓缴纳税费50%的制造业中型企业和延缓缴纳税费100%的制造业小微企业，其已缓缴税费的缓缴期限届满后继续延长4个月。 记者了解到，缓缴税费相当于国家为企业提供了一笔“无息贷款”。…
- 助力深水边际油气藏开发 我国首套自主研发深水水下生产系统投用
- 人民网北京9月14日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，今日，随着位于我国海南莺歌海的东方1-1气田东南区乐东块开发项目投入生产，我国自主研发的首套深水水下生产系统正式投入使用，标志着我国深水油气开发关键技术装备研制取得新进展，可以使很多原本不具备经济效益的深水边际油气藏得到有效开发。 据了解，深水水下生产系统是开发海洋油气资源的重要技术装备，由水下井口、水下采油树、水下控制系统、水下多功能管汇等多种复杂水下结构物组成，在低温高压的深海环境中搭建起能够有序传输传送海底油气物流、液压和电气控制信号、水下生产设施状态信息的“多向通道”。…
相关新闻
- 评论
- 关注