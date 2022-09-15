王金虎

原标题：“网红”曹县还能火下去吗

乘着互联网快速发展的东风，山东菏泽市曹县成功“出圈”：“曹县在宇宙中心”成为不少网友的调侃。褪去“网红”滤镜，走进这座鲁西县城，记者发现其县域经济颇具特色。先天条件并不优越的曹县，借助电商走出一片天地。2021年，曹县网络销售额突破281亿元，被评为全国第二“超大型淘宝村集群”。如今，“网红”曹县正苦练内功，努力争取继续“火”下去。

一年前，您或许不知道曹县在哪里，但如今，借助互联网的强大力量，位于鲁西的山东菏泽市曹县被网络“热梗”彻底带火，迅速走红。经济日报记者深入采访了解到，“出圈”一年多来，曹县自带流量备受关注，区域经济发展也乘势而上：当地首条高铁开通8个月来，助力传统电商特色产业开启发展新速度；今年上半年，共引进投资220亿元，在培育大体量、高产出的新产业集群上也跑出了发展加速度。爆火背后，曹县县域经济发展的到底怎么样？突然火了的曹县能否保持“长红”？

这里“触网”很久了

2019年7月起，一位名叫“大硕”的短视频创作者通过网络喊麦的形式，让“山东菏泽曹县666我们勒宝贝”这句话在小范围内火了起来。2021年5月，抖音、快手等平台上发布的含有“曹县666”的视频引发全民模仿潮、造梗潮，曹县算是彻底“火”了。

曹县在哪儿？曹县位于鲁豫两省交界处，历史悠久，总面积1969平方公里，总人口175万人，是山东省人口第一大县，是著名的书画之乡、戏曲之乡、民间艺术之乡、中国泡桐加工之乡、中国木艺之都。

上世纪八九十年代，在曹县安蔡楼镇、大集镇、阎店楼镇，部分村民以创作影楼布景和制作摄影服装为业，推着自行车把产品销往周边城市的照相馆。由于客户分散、需求量小，发展缓慢。进入新世纪，电子商务的蓬勃发展为这些产品插上了翅膀。

安蔡楼镇火神台村党支部书记魏相安告诉记者，“2003年到2005年，村里一些年轻人接触到了电脑，开始在网上卖摄影服、摄影布景画，收入十分可观”。2008年，大家开始关注“淘宝”这个新生事物，在安蔡楼镇开网店的人越来越多，产品也从影楼用品发展到演出服、汉服等。如今的安蔡楼镇是全国淘宝村最多的镇，37个行政村全部被评为淘宝村。

“过去，我一年外出打工也挣不了多少钱，除去开销所剩无几。”任庆生是曹县大集镇丁楼村党支部书记，也是大集电商第一个吃螃蟹的人。他听说在网上开店铺可以赚钱，就凑了1400元买了一台“大头”电脑，于2010年在电商平台注册了店铺，售卖影楼摄影服装。店是开起来了，但最初5个月没卖出一件演出服。就在任庆生准备接着外出打工时，他接到来自东莞的客户咨询，第一次卖出了自制的46套演出服，挣了近2000元。任庆生开网店的热情高涨，也带动村里很多年轻人学着开起了网店。如今，丁楼村从事淘宝生意的有300余户1000余人，全村有网店4500个。“去年，丁楼村电商销售额有5亿多元。”任庆生说。

曹县紧紧抓住了农村电子商务蓬勃发展的机遇，实现了快速发展。曹县以“草根创业、农民致富”为核心，电商平台赋能，服务型政府推动，逐渐形成了“一店带一户、一户带一街、一街带一村、一村带一镇、一镇带全县”的曹县电商发展模式；并坚持将政府有形之手和市场无形之手有机结合，最大限度激活市场要素，培育良好生态，持续推进电商发展。

“曹县淘宝村目前已发展到168个、淘宝镇19个，电商企业5500余家，网店6.6万余家，2021年曹县网络销售额突破281亿元，连续多年被评为全国第二‘超大型淘宝村集群’和‘江北最大的淘宝村集群’。”曹县电商服务中心主任张龙飞表示。

形成特色产业集群

借助电商迈开发展脚步的曹县正在逐渐形成特色产业集群，这也成为“出圈”爆火后的曹县有信心实现持续发展的底气所在。

汉服行业就是其中之一。随着人们对传统文化需求的提升，汉服成为年轻人青睐的对象。安蔡楼镇王善庄村村民张电胜可谓曹县汉服行业第一人。“2015年，我偶然看到了《重回汉唐》视频，被里面汉服的材质配色、精美纹饰深深吸引，便想尝试做汉服。”张电胜告诉记者，初涉汉服行业，他在打版、找布、印花上没少犯难，用时1个月才在广州找到合适的布料。功夫不负有心人，仅半年时间他的汉服产品就供不应求，第一年营业额就达1000多万元。

张电胜的成功带动了村里不少人学着转型。2019年，大集镇胡楼村返乡创业的胡春青也开始转型做原创汉服。他带领辰菲服饰入驻当地为助推电商产业集约化、规模化、专业化发展而建设的e裳小镇，开设了博士工作室，建设了首家集AI体验、直播展销、定制服装于一体的汉服体验馆。

如今，曹县的汉服产业越发红火，形成了原创研发、设计制作、辅料辅具、体验展示、网络营销等完整的汉服产业链，并呈现出迭代升级、裂变发展的势头。目前汉服上下游企业有2186家，原创汉服加工企业超过70%，网店12797个。在各电商平台，曹县汉服销售额占全国同类市场的三分之一，2021年销售额达40亿元，成为我国汉服三大生产基地之一。

值得一提的是，曹县正在努力发展成为全国最大的桐木加工生产基地、出口创汇基地和集散中心，以及全国最大的木制品跨境电商产业带。其中，棺木、牌位、佛衣3种工艺品出口量均居全国第一位，形成了国内规模最大、品类最全的棺木产业集群。如今，曹县每年出口日本、欧美的棺木达100多万副。生产棺木的曹县云龙木雕公司董事长蔡秀芳介绍，30多年来，他们从接外贸订单发展到利用电商渠道销售，年产值从300多万元升至1.6亿元，员工从50多人增至500多人，成为国家级非遗“曹县木雕”传承单位。

对于曹县来说，棺木只是木制品产业的一小部分。木制红酒盒、智能家居用品等木艺产品才是曹县“触网”的重要产业支撑，目前已形成以镇街为基础的木制品跨境电商产业带，市场主体十分活跃，形成了千亿元级产业规模，带动了42万人就业。

“坚定不移推进电商扩面提质，持续擦亮网红名城名片。”曹县县委书记赵福龙表示，曹县已经基本形成了全国最大的演出服产业集群、中国原创汉服产业集群、全国最大的木制品产业集群、曹县农特产品产业集群四大电商产品产业集群，“网红”基因强大。

怎样保持实力“长红”

褪去“网红”滤镜，面对地理位置相对偏僻，交通优势不太明显，人才政策、创业环境有待优化，工业体系不健全等一道道现实考题，曹县怎样才能保持实力“长红”？如何才能走得更远？

做强电商仍是重要的选择。

曹县万亩荷塘米业有限公司创始人张哲瑜是魏湾镇人，老家紧挨着黄河故道。2013年，毕业于山东财经大学的他毅然返乡创业，依托魏湾镇紧靠黄河故道湿地公园、水资源丰富的优势，大力发展水稻、莲藕种植等特色产业，走出了一条集种植养殖、旅游观光、农产品开发、文创产品研发销售于一体，一二三产业相互融合的发展新路子。“我们生产的大米、荷叶茶等是‘曹献优品’县域电商农产品区域公用品牌第一批授权产品。”张哲瑜说。

为让更多优质农产品搭上互联网快车，曹县利用自身电商优势，专门打造了县域电商农产品区域公用品牌“曹献优品”，进一步提升了曹县农产品的影响力。数据显示，首批24家获得“曹献优品”授权的企业一季度销售额平均增长20%。在前不久公布的2021年全国“农产品数字化百强县”榜单中，曹县位列第92名。

作为县域经济发展最为活跃的模块，曹县正在加快推进电子商务创新创业、行业应用和国际化进程，推进电子商务与产业深度融合。目前正积极推动农产品、工业品上行“双轮驱动”战略，大力培育10个化工、轻工、机械、家居等行业垂直电子商务平台，支持大宗商品交易市场开展网上现货交易，力争1年内完成“百企触网”目标，实现“全民触网、全企入网”，把“曹县电商”打造成全国最具影响力的品牌之一。

“我原来是一名家庭主妇，自从干起物流服务站，每天都有1000件以上的分拨量，从早忙到晚，收入十分可观。”大集镇北街村级物流服务站站长赵蕊告诉记者。为提升物流配套服务能力，曹县整合了“四通一达”五家快递公司，组建曹县电商物流公共服务中心，两条分拣线日处理进出港快递包裹60万件。形成了县级电商物流中心、镇级电商物流站和村级服务站深度融合的三级电商物流服务体系。

点燃发展引擎，离不开厚植营商沃土。

为实现高质量发展，曹县建立反向评价发挥正向效能机制，邀请60位企业家对33个公共服务单位和机构实行反向投票，对评价高的单位进行表扬，对评价差的单位开展专项整改。他们还对标国内最高标准、最优水平和最佳实践，出台《关于进一步转变工作作风打造一流营商环境的实施意见》等一系列文件，针对纳税、获得信贷、政务服务、减税降费、包容普惠创新、法治保障等21个领域，出台186项具体措施，构建市场主体全生命周期服务体系。

服务原创发展，知识产权保护是关键。为此，曹县向国家知识产权局提出了建设曹县维权中心的申请。2021年4月，国家知识产权局批准成立中国曹县（演出服装和林产品）知识产权快速维权中心，目前已经建设完毕，等待验收。记者了解到，这样的维权中心在全国只有28个，成功让曹县的专利申请办理时间由180天缩短至10天。

电商产业发展初期，曹县产品的原创性较差，且缺乏产业发展规划、人才支撑，这些都制约了电商产业发展。“十几年前，我的主要工作还是输出转移农村富余劳动力；现在，则是想尽一切办法，出台优惠政策，把当初送出去的人再请回来。”曹县返乡创业服务中心主任蓝凯感触很深，为吸引高层次人才前来就业，促进在外务工人员返乡创业，曹县下了一番苦功夫，先后出台《曹县支持人才优先发展若干政策》《关于实施曹县籍优秀人才“回流计划”的意见》等，提供财政扶持、金融支持、税费减免、子女就学等诸多优惠政策，鼓励引导曹县籍优秀人才回乡发展，通过深化政策激励机制，为创业创新赋能。

凭借一步一个脚印，曹县正努力让“网红”变“长红”。

(责编：罗知之、陈键)

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