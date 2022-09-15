稀土价格持续调整 对下游磁材企业影响几何?
生意社数据显示，9月14日国内轻稀土价格处于年内低位。其中，金属镨钕价格为72.25万元/吨，镨钕氧化物价格为59.5万元/吨，氧化钕价格为65.5万元/吨，金属钕价格为81.5万元/吨，金属镨价格为88.5万元/吨，氧化镨价格为63.5万元/吨。
当日，稀土永磁板块普跌，截至收盘，东方财富数据显示，稀土永磁概念指数下跌1.62%，广晟有色、中钢天源、领益制造等个股跟跌。
据中国稀土行业协会数据显示，今年2月24日，稀土价格指数一度达到430.9699点，创历史新高。与此同时，轻稀土中的镨钕合金每吨均价达到137.5万元/吨，创下近11年高位。不过此后，稀土价格呈现震荡下跌走势，9月6日，稀土价格指数降至249.0075点，刷新年内新低。
虽然近几日稀土价格指数稍有上涨，但涨幅较小，截至9月14日，稀土价格指数为254.5251。9月5日，银河磁体在投资者互动平台上回复投资者提问时表示。稀土价格由2月份的最高位130多万元/吨回落到现在的76万元/吨，目前尚无法判断是否已是低位。
上海钢联稀贵金属事业部稀土分析师熊佳宝对《证券日报》记者表示，目前尽管下游企业陆续有一部分新增订单，但是数量不多。下游磁材企业订单暂未有明显好转，稀土价格没有支撑。
近期稀土价格持续走跌，引起投资者对于下游磁材上市公司的关注。
多家磁材上市企业表示，上游稀土价格下跌，公司原材料采购价格以及产品售价也有相应的调整。
中科三环表示，在已签订订单的情况下，原材料价格下降会使公司产品成本降低，净利润增加。但在重新签订订单时，产品的价格也会随着原材料价格的波动而有所调整。
华辉创富投资总经理袁华明表示，“稀土价格下跌会减轻下游企业成本压力，订单稳定的话，下游企业盈利空间会因此加大。但一些企业囤积了比较多的材料库存，价格下跌会导致其库存减值，在这种情形下企业盈利可能还会下滑。”
“市场紧缩时，头部企业腾挪空间大，中小企业受到冲击更多。”在袁华明看来，虽然当前新能源汽车生产还在快速成长，但诸多不确定因素使得磁材市场的观望情绪较为浓厚，在没有政策刺激情况下，短期需求大幅改善机会不大。
稀土价格波动也会对下游应用拓展产生影响。有磁材公司人士对《证券日报》记者表示，稀土价格波动对下游生产企业的成本直接造成影响，进而影响产品下游运用领域拓展；比如，对价格敏感度较高的传统产业，在稀土价格高企时，行业会选择减少用量甚至寻求替代方案，随着价格下跌，稀土终端应用会得到进一步拓展。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家税务总局：制造业中小微企业缓缴税费政策再延长4个月
- 人民网北京9月15日电 （记者车柯蒙）为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步支持制造业中小微企业发展，继续助企纾困解难，9月14日，税务总局联合财政部制发了《关于制造业中小微企业继续延缓缴纳部分税费有关事项的公告》（2022年第17号，以下简称《公告》），明确自2022年9月1日起，按照《国家税务总局 财政部关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》（2022年第2号）已享受延缓缴纳税费50%的制造业中型企业和延缓缴纳税费100%的制造业小微企业，其已缓缴税费的缓缴期限届满后继续延长4个月。 记者了解到，缓缴税费相当于国家为企业提供了一笔“无息贷款”。…
- 助力深水边际油气藏开发 我国首套自主研发深水水下生产系统投用
- 人民网北京9月14日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，今日，随着位于我国海南莺歌海的东方1-1气田东南区乐东块开发项目投入生产，我国自主研发的首套深水水下生产系统正式投入使用，标志着我国深水油气开发关键技术装备研制取得新进展，可以使很多原本不具备经济效益的深水边际油气藏得到有效开发。 据了解，深水水下生产系统是开发海洋油气资源的重要技术装备，由水下井口、水下采油树、水下控制系统、水下多功能管汇等多种复杂水下结构物组成，在低温高压的深海环境中搭建起能够有序传输传送海底油气物流、液压和电气控制信号、水下生产设施状态信息的“多向通道”。…
相关新闻
- 评论
- 关注