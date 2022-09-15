赵彬彬

原标题：稀土价格持续调整 对下游磁材企业影响几何?

生意社数据显示，9月14日国内轻稀土价格处于年内低位。其中，金属镨钕价格为72.25万元/吨，镨钕氧化物价格为59.5万元/吨，氧化钕价格为65.5万元/吨，金属钕价格为81.5万元/吨，金属镨价格为88.5万元/吨，氧化镨价格为63.5万元/吨。

当日，稀土永磁板块普跌，截至收盘，东方财富数据显示，稀土永磁概念指数下跌1.62%，广晟有色、中钢天源、领益制造等个股跟跌。

据中国稀土行业协会数据显示，今年2月24日，稀土价格指数一度达到430.9699点，创历史新高。与此同时，轻稀土中的镨钕合金每吨均价达到137.5万元/吨，创下近11年高位。不过此后，稀土价格呈现震荡下跌走势，9月6日，稀土价格指数降至249.0075点，刷新年内新低。

虽然近几日稀土价格指数稍有上涨，但涨幅较小，截至9月14日，稀土价格指数为254.5251。9月5日，银河磁体在投资者互动平台上回复投资者提问时表示。稀土价格由2月份的最高位130多万元/吨回落到现在的76万元/吨，目前尚无法判断是否已是低位。

上海钢联稀贵金属事业部稀土分析师熊佳宝对《证券日报》记者表示，目前尽管下游企业陆续有一部分新增订单，但是数量不多。下游磁材企业订单暂未有明显好转，稀土价格没有支撑。

近期稀土价格持续走跌，引起投资者对于下游磁材上市公司的关注。

多家磁材上市企业表示，上游稀土价格下跌，公司原材料采购价格以及产品售价也有相应的调整。

中科三环表示，在已签订订单的情况下，原材料价格下降会使公司产品成本降低，净利润增加。但在重新签订订单时，产品的价格也会随着原材料价格的波动而有所调整。

华辉创富投资总经理袁华明表示，“稀土价格下跌会减轻下游企业成本压力，订单稳定的话，下游企业盈利空间会因此加大。但一些企业囤积了比较多的材料库存，价格下跌会导致其库存减值，在这种情形下企业盈利可能还会下滑。”

“市场紧缩时，头部企业腾挪空间大，中小企业受到冲击更多。”在袁华明看来，虽然当前新能源汽车生产还在快速成长，但诸多不确定因素使得磁材市场的观望情绪较为浓厚，在没有政策刺激情况下，短期需求大幅改善机会不大。

稀土价格波动也会对下游应用拓展产生影响。有磁材公司人士对《证券日报》记者表示，稀土价格波动对下游生产企业的成本直接造成影响，进而影响产品下游运用领域拓展；比如，对价格敏感度较高的传统产业，在稀土价格高企时，行业会选择减少用量甚至寻求替代方案，随着价格下跌，稀土终端应用会得到进一步拓展。

(责编：罗知之、陈键)

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