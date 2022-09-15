冷翠华

原标题：多家车企涉足保险业务 中介服务为“敲门砖”

国家市场监管总局企业名称申报登记公告显示，宝马(中国)保险经纪有限公司近日已申报登记。宝马公司或有意进军中国保险中介领域。

近年来，车企尤其是新能源车企对进军保险中介领域热情较高。目前，小鹏汽车、特斯拉、蔚来汽车、比亚迪和理想汽车等车企都以不同形式涉足或计划进入保险中介领域。业内人士认为，保险服务与汽车销售、售后服务等业务协同性较好，车企涉足保险业务，将会对车险行业产生深远影响，今后车企和险企的融合程度将更深。

公司展业还需时间

根据宝马中国官网介绍，目前其保险服务是客户到宝马授权的经销商门店进行保险服务，从理赔到维修，只需要客户与经销商门店对接一次。

如今，宝马公司有意成立自己的保险经纪公司，其已申报登记保险经纪公司名称。不过从公司设立程序上看，在企业名称申报登记之后，还需要申请设立登记，同时，按照“先照后证”的精神，保险代理公司和保险经纪公司在领取营业执照后，还需要申请业务许可并取得保险中介许可证，方能依法经营保险代理或经纪业务。因此，宝马公司要真正开展保险经纪业务，还需要一定的时间。

在宝马公司之前，已有多家汽车厂家涉足或计划进入保险领域。公开信息显示，广州小鹏汽车保险代理成立于2018年，特斯拉保险经纪成立于2020年，今年1月份和3月份，蔚来保险经纪和比亚迪保险经纪先后成立，4月份，理想汽车收购银建保险经纪公司。

北京联合大学管理学院金融系教师杨泽云对《证券日报》记者表示，车企涉足保险中介业务主要有四方面原因：一是业务协同性好，车企可以为车主提供更好的车险服务和汽车延保服务，从而提高车主的用车体验；二是车企希望通过车险形成汽车消费从销售到后期保养维护的闭环，拓展利润来源；三是车企若能借助信息优势，降低自家品牌汽车的车险保费，能增强汽车竞争力；四是车企本身有很多企财险、责任险等保险需求，设立保险经纪公司也能同步为集团提供服务并获取利润。

从目前车企涉足保险业务的形式来看，部分车企参股保险公司，多数是通过保险中介机构参与。业内人士认为，与设立或者参股保险公司相比，涉足保险中介机构的门槛较低，可以实现轻资产运营，同时，保险中介机构侧重于帮助车主寻找合适的保险产品，提供服务但其自身并不承担保险风险，金融风险一般也不会波及保险中介机构。

车企险企融合将更深入

越来越多的车企进入保险中介领域，一方面会分流部分传统中介机构的市场，另一方面也会促进车企和保险企业的深度融合，更好地控制风险、降低成本，寻求良性发展。

杨泽云认为，车企获取保险中介牌照，会分走一部分现有保险中介的车险业务，不过，目前车企控股的保险中介机构业务量有限，影响较小。

从之前的案例来看，不少车企控股的保险中介机构与保险公司深度合作，开发专门的保险产品，既丰富了车险产品，也为客户提供了更加全面的风险管理方案，树立了保险中介机构与保险公司深度合作的典型案例。如上海汽车集团保险销售有限公司开展的代步车保险、车辆置换保险等都是该保险销售公司与保险公司深度合作开发的专门产品。

“车企进入保险市场，其优势在于了解车主信息以及汽车自身的风险信息，有助于制定个性化保险产品，也可以通过保费调节等经济手段促进安全驾驶、降低事故概率。”杨泽云表示。

“车企涉足保险领域更加贴近市场和客户。近两年新能源汽车销量持续增加，新能源车险是车险市场重要的增量空间，很多核心技术的风险测算不被传统保险公司掌握，维修成本也较高，因此，新能源车企涉足保险中介业务能更好地控制风险和成本。”友泰商服CEO赵大玮对《证券日报》记者表示，汽车厂家涉足车险领域也反过来对保险公司提出挑战和思考，如保险公司在车险领域的核心能力是什么？车险会不会越来越向责任险转变？整体来看，险企与车企的融合将更深入，通过合作寻求业务的良性发展。

(责编：罗知之、陈键)

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