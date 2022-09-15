台风“梅花”两次登陆华东沿海
海浪黄色警报：辽宁东部、山东、江苏近岸海域将现3到4米大浪到巨浪
2022年09月15日09:08 | 来源：人民网
小字号
人民网北京9月15日电 （记者王连香）据国家海洋环境预报中心消息，今年第12号台风“梅花”的中心已于今日凌晨0点30分前后在上海奉贤沿海再次登陆，今日早晨5点前移入江苏省，并减弱为强热带风暴级，8点钟其中心位于江苏盐城东台境内，预计，“梅花”将向北偏西方向移动，强度逐渐减弱。
国家海洋预报台根据《海洋灾害应急预案》发布海浪黄色警报。受今年第12号台风“梅花”（强热带风暴级）的影响，预计9月15日中午至16日中午，渤海、黄海、东海北部将出现3到5米的大浪到巨浪区；辽宁东部、山东、江苏近岸海域将出现3到4米的大浪到巨浪，该近岸海域海浪预警级别为黄色，辽宁西部、河北、天津近岸海域将出现2到3米的中浪到大浪，该近岸海域海浪预警级别为蓝色。
风暴潮方面，受今年第12号台风“梅花”（强热带风暴级）的影响，预计9月15日上午到16日中午，辽东半岛东岸到辽东湾沿海将出现50到120厘米的风暴增水，渤海湾和莱州湾沿海将出现80到160厘米的风暴增水，山东半岛北岸沿海将出现30到90厘米的风暴增水，山东半岛南岸至江苏沿海将出现50到120厘米的风暴增水。天津市、河北省秦皇岛市、唐山市、沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市、烟台市、威海市和青岛市的风暴潮预警级别为黄色，山东省日照市的风暴潮预警级别为蓝色。
国家海洋环境预报中心提醒，请在上述海域作业的船只注意安全，沿海各有关单位提前采取防浪避浪措施。
(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 固边兴边富边 东极抚远走上高质量发展之路
- “今年6月，我们抚远的蔓越莓种子搭乘神舟十四号载人飞船进入太空了，太空育种后，我们将会有自主知识产权的蔓越莓品种。”黑龙江省抚远市一家蔓越莓种植企业工程师程正新告诉记者，一颗蔓越莓种子让中国最先进的太空工程与最东边的土地联系在一起，这样的“天地互联”让抚远这座边陲小城映入人们的视野。…
相关新闻
- 评论
- 关注