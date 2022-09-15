人民网北京9月15日电 （记者王连香）据国家海洋环境预报中心消息，今年第12号台风“梅花”的中心已于今日凌晨0点30分前后在上海奉贤沿海再次登陆，今日早晨5点前移入江苏省，并减弱为强热带风暴级，8点钟其中心位于江苏盐城东台境内，预计，“梅花”将向北偏西方向移动，强度逐渐减弱。

国家海洋预报台根据《海洋灾害应急预案》发布海浪黄色警报。受今年第12号台风“梅花”（强热带风暴级）的影响，预计9月15日中午至16日中午，渤海、黄海、东海北部将出现3到5米的大浪到巨浪区；辽宁东部、山东、江苏近岸海域将出现3到4米的大浪到巨浪，该近岸海域海浪预警级别为黄色，辽宁西部、河北、天津近岸海域将出现2到3米的中浪到大浪，该近岸海域海浪预警级别为蓝色。

风暴潮方面，受今年第12号台风“梅花”（强热带风暴级）的影响，预计9月15日上午到16日中午，辽东半岛东岸到辽东湾沿海将出现50到120厘米的风暴增水，渤海湾和莱州湾沿海将出现80到160厘米的风暴增水，山东半岛北岸沿海将出现30到90厘米的风暴增水，山东半岛南岸至江苏沿海将出现50到120厘米的风暴增水。天津市、河北省秦皇岛市、唐山市、沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市、烟台市、威海市和青岛市的风暴潮预警级别为黄色，山东省日照市的风暴潮预警级别为蓝色。

国家海洋环境预报中心提醒，请在上述海域作业的船只注意安全，沿海各有关单位提前采取防浪避浪措施。

(责编：王连香、高雷)

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