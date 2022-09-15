人民网记者 栗翘楚

在广东省超4000公里的海岸线上，一座年轻的城市——汕尾，正在奋发向上。作为深圳与汕头的邻居，汕尾无论在城市规模还是经济体量上都与之有一定差距，但作为土地革命战争时期全国十三块革命根据地之一，“敢为人先、依靠群众、敢于斗争、无私奉献”的海陆丰（汕尾的别称）革命精神仍在激励海陆丰儿女们奋斗向前。

俗话说“靠山吃山，靠海吃海”，在汕尾这座沿海城市，一些人却在山里寻起了致富经。

8月初，走进汕尾市陆丰市陂洋镇龙潭村，在近7000亩的果园内，淡黄的油柑果将漫山的果树压弯了腰，再过一个月，这里的“黄金果”将迎来丰收。

“初尝味涩，久而回甘”，作为油柑主要产地之一的汕尾，目前已形成以华侨管理区、陆丰市、陆河县三地为主流的油柑市场，成为当地助力乡村振兴的主要产业之一。

傅祝香在采摘油柑果。人民网记者 栗翘楚摄

今年51岁的龙潭村村民傅祝香告诉记者：“油柑果是我们这里的传统作物，过去由于它又硬又涩口感，粤东以外的地区鲜有人知。如今，搭上健康新茶饮这列‘快车’，我们种的果子走向了全国。”

2021年初，油柑果这一小众水果被各大新式茶饮品牌纷纷盯上，并密集推出与之相关的新品。

奈雪的茶媒体公关总监张宇峰表示：“油柑入口略酸涩但越嚼越甘甜的独特口感令每个尝试过的人印象深刻，2021年3月，奈雪的茶推出全新鲜果茶‘霸气玉油柑’ ，一经上市便受到消费者的青睐。”

由于一、二线城市消费端的热捧，让深藏大山的油柑果打开了销路，并且价格一路水涨船高。

“自从奈雪的茶前来大批收购油柑果后，渠道通了、价格升了，家家户户都种上了油柑。”傅祝香介绍，在过节期间，普通油柑果的价格能达到20元一斤，特优品质的果子甚至能卖到60元一斤。

发掘新原料、新口味是新式茶饮的兵家必争之地。业内人士认为，除研发能力和对消费者的洞察，对原料品质的控制也极其重要。

“作为国内新茶饮品牌之一，我们在挖掘各地新鲜水果的独特风味和营养价值同时，也希望能给当地果农带来更多的经济效益。”张宇峰说。

在新茶饮界，继小众水果后，小众茶底也开始走红。“花香果香，不如鸭屎香”，这款产自潮汕地区的小众茶一经上市便赢得不少消费者的好评。

茶农在茶园里劳作。受访者供图

广东大粤茗珠农业科技有限公司董事长沈允锐介绍，鸭屎香茶属于大乌叶的单枞茶，也是属于凤凰单枞茶叶的一种，因制成之后颜色呈深绿色，加之叶幅较大，茶香味道为黄枝香，因此被称为鸭屎香茶。

据了解，以前由于单丛茶种植面积小，做工繁复，产量少，市场供给量少，所以被称为“小众茶”。

为了让“小众茶”推向大众，广东省潮州市凤凰镇通过积极与科研院所开展合作，指导全镇农民进行土壤改良、嫁接名优单丛茶等学习培训，提高茶农技术水平，提升茶叶的产量和质量，同时建立助农茶叶交易平台，帮助周边茶农拓宽销路，进一步促进茶农收入。

“仅上市半年多，奈雪就采购1000多吨鸭屎香茶叶。”张宇峰表示，今年以来，鸭屎香系列产品持续常驻奈雪菜单，居高不下的热度预计将为潮州茶农带来巨大的茶叶原料需求。如今，潮州的茶叶种植面积已扩大数倍，重点种植鸭屎香品种，茶叶已成为潮州农民的致富密码，改变了许多茶农的生活。

如今，以新茶饮产品为介质，奈雪与农业、农村产生紧密的联系。

作为种植油柑果的行家里手，面对丰厚的利润，傅祝香并没有私藏手艺，而是将技术进行推广。如今傅祝香以油柑果为依托，成立了丫髻山种养专业合作社，带动本村50多户参与种植。

小小“黄金果”让龙潭村村民的收入得到了改善，傅祝香更是尝到了甜头。

“之前我们全家年收入大概10万元左右，刨去孩子上学等费用，生活过得紧巴巴，如今成立合作社，年收入能到100万元以上。”傅祝香说。

如今在陂洋镇，除了果类种植，果醋、果脯、果汁、果酒、果茶等深加工产品相继上马。为延长油柑果的产业链，傅祝香花费近300万元盖起了三层半的小楼，添置了相关设备，并布置了直播间。

“我儿子在珠海从事IT工作，月薪2万多，我打算让他回来把电商直播做起来，一年就能有80多万的收入。”傅祝香说。

油柑果虽然行情向好，但为考虑到产品单一化、市场饱和等原因，傅祝香又带领农户开始尝试黄皮果；作为家里的第三代制茶人，沈允锐不仅在推广鸭屎香上下功夫，还励志于将潮汕地区的更多好茶让全国消费者认识。

如今奈雪的研发团队仍在全国各地寻找更多优质农产品。“我们发起的‘绿农计划’，不断通过对农村地区原材料的发掘、研发和推广，以采购优质农产品、共建原材料供应基地等方式，帮助农民增产增收，助力乡村振兴。”张宇峰说。

(责编：孙红丽、高雷)

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